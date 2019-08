Slack : la nouvelle application de bureau serait 33 % fois plus rapide Et consomme 50 % moins de mémoire qu'auparavant 24PARTAGES 4 0 Slack a annoncé cette semaine une mise à jour pour son application de bureau pour Mac OS et Windows. Cette mise à jour n’introduit aucune nouvelle fonctionnalité ni aucune modification majeure de l'application de communication collaborative. Elle intervient plutôt pour améliorer les performances des entreprises et des équipes utilisant l'application pour la collaboration en milieu de travail. En ce sens, la société a totalement reconstruit la technologie sous-jacente de l’application pour offrir plus de vitesse aux utilisateurs et réduire son empreinte. Selon l’équipe Slack, la mise à jour sera déployée progressivement dans les prochaines semaines.



Slack a repensé son application de bureau pour Mac OS et Windows pour offrir aux équipes et aux entreprises plus de performance en matière de vitesse de chargement et d’empreinte mémoire. La mise à jour va permettre aux équipes et aux entreprises de bénéficier d’une application 33 % plus rapide et qui consomme moins de mémoire qu’auparavant. « Alors que de plus en plus de conversations, d'informations et d'applications passent par Slack, la technologie sous-jacente qui la prend en charge doit également évoluer. C'est pourquoi nous avons reconstruit l'expérience de bureau de Slack pour une exécution plus rapide et plus fiable sur un nombre croissant d'espaces de travail et de canaux », a annoncé hier l’équipe Slack dans un billet.



Ainsi, cette dernière version du client de bureau facilite la réactivité et la collaboration efficace entre les équipes, qu’il s’agisse d’une petite ou d’une grande organisation. L'application de bureau Slack se lance désormais 33 % fois plus vite, vous permettant ainsi de passer directement d’un espace de travail à un autre sans remarquer le chargement. De plus, en ce qui concerne la mémoire, l’équipe Slack estime que cette version de l’application de bureau traite les informations plus efficacement, en utilisant jusqu'à 50 % moins de mémoire qu'auparavant. Pour les utilisateurs qui vérifient plusieurs espaces de travail par jour (et basculent entre plusieurs canaux toutes les heures), l’équipe a rassuré que vos interactions minute par minute deviendront beaucoup plus fluides.





Selon les explications de l’équipe, la société travaille sur cette refonte depuis deux ans maintenant, modernisant lentement certaines parties de son code. Bien que les applications de bureau fonctionnent toujours sur Electron, toutes les parties de l'interface utilisateur ont été reconstruites à l'aide de React pour corriger certaines des lacunes de l'application Slack existante. Même les appels en attente devraient être plus rapides à joindre et à utiliser avec des collègues maintenant. Dans ce dernier cas, les appels passés aux coéquipiers à travers l'application devraient également être plus rapides, jusqu'à 10 fois plus vite, a déclaré l’équipe Slack dans son billet.



« Cela pourrait signifier la différence entre se présenter à une réunion à l'heure ou pas. Ces moments sauvegardés peuvent s'additionner rapidement, vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur les tâches à accomplir », explique Slack. Autre chose, l’application de bureau dispose désormais d’un accès hors ligne. Finis donc les messages d'erreur de connexion qui arrêtent le travail. Au lieu de cela, vous pourrez consulter les messages de votre session, même en étant hors ligne . Selon l’équipe, votre façon de travailler avec votre application de bureau Slack sera toujours aussi douce même si elle est techniquement meilleure qu’auparavant.



« Ces modifications sont généralement sous-jacentes et devraient rester inaperçues des utilisateurs. Je n'avais jamais entendu parler de problèmes auparavant, mais il est bon que Slack ait reconnu les limites de leur approche actuelle et ait pris des mesures pour les résoudre », a déclaré Larry Cannell, directeur de la recherche chez Gartner en référence à la concurrence de Microsoft Teams. En effet, selon un récent



D’après Vox, un média américain, Slack vit en ce moment le même problème que Snapchat, qui a souffert de l'appropriation acharnée de son rival Facebook. Selon le rapport, la part de marché de Slack parmi les plus grandes entreprises acheteurs de TI du monde est généralement stable (33 %), les taux d'adoption sont en baisse, et une plus grande partie de ces entreprises indiquent qu'elles prévoient de quitter le service. Tandis que 59 % des plus grandes organisations ont indiqué qu'elles utilisent actuellement ou prévoient d'adopter Microsoft Teams au cours du second semestre 2019. Cela représente la part de marché la plus élevée dans le secteur, selon le rapport.



Enfin, l’équipe Slack informe que cette nouvelle mise à jour sera diffusée progressivement aux utilisateurs au cours des prochaines semaines, et une notification intégrée à l'application vous permettra de savoir quand vous exécutez cette dernière version.



