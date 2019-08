Linux : vers un client lourd Microsoft Teams ? La firme de Redmond répond « restez connectés »

On parle des utilisateurs de l’OS open source et pas n’importe lequel, mais bien de ceux qui exercent dans la sphère de la programmation informatique. D’ailleurs, d’après une récente enquête menée par les responsables de la plateforme Stack Overflow, ils sont plus nombreux à avoir choisi Linux plutôt que Windows comme systèmes d’exploitation sur lequel ils mènent à bien leur activités. Dans les chiffres du sondage qui a concerné 67 243 développeurs professionnels, 54,1 % ont fait le choix de Linux et 49,4 % celui de Windows. Pourtant, les linuxiens continuent à appeler au lancement d’un client lourd pour leur OS.Pour le moment, le client léger (la version accessible via un navigateur) est la seule issue pour ces derniers, ce contre quoi un utilisateur s’insurge : « presque trois ans se sont écoulés depuis la première requête et Microsoft n’a pas tenu les promesses. Je travaille dans une entreprise de plus de 20 000 personnes et je persuaderai les décideurs de s’éloigner de ce demi-produit non pris en charge. Les vrais ingénieurs travaillent sur Linux, pas sur Windows. » De façon brossée, il y a que le client léger est pauvre en fonctionnalités comparé au client lourd que Microsoft met à la disposition des utilisateurs de Windows. « L'expérience Microsoft Teams est très limitée en particulier pour les utilisateurs de Linux. L'impossibilité de faire des vidéoconférences, d'effectuer des partages de bureau et d'applications ou de faire des présentations amène à s'en détourner », précise un contributeur sur l’un des groupes de discussion de la firme de Redmond. L’un des avantages du concurrent Slack est qu’il offre un client lourd Linux à ses utilisateurs. Un utilisateur n’a pas manqué de le rappeler sur le fil de discussion « Linux client » de Microsoft. « Certaines équipes pourraient se tourner vers Slack », a-t-il ajouté.Il semble qu’une voie de sortie de « crise » soit à l’étude chez Microsoft. Un ingénieur de la firme a fait une sortie pour rassurer quant à ceci que Microsoft veut que tout le monde ait accès à Teams. « Restez connectés », a-t-il ajouté. Dans le même temps, l’entreprise a créé un dépôt pour un client lourd Microsoft Teams, mais ce dernier est encore vide.Sur la plateforme dédiée Microsoft Teams UserVoice, la requête Linux client arrive en deuxième position en termes de nombre de votes, preuve de l’engouement des travailleurs dans la filière de la programmation informatique autour de ces développements. Skype for Business a, pour sa part, déjà reçu 16 851 votes, mais, comme dans le cas de Microsoft Teams, le client Linux continue de se faire attendre.Sources : Microsoft Techcommunity Qu’en pensez-vous ?