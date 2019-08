Google poursuit avec ses efforts liés à la conquête de la sphère de l’entreprise dominée par les laptops équipés des solutions de Microsoft. La firme annonce la disponibilité de deux Chromebooks qu’elle lance en partenariat avec Dell – le Latitude 5400 (14 pouces) et le Latitude 5300 2 en 1 (13 pouces).D’après les retours initiaux, il s’agit d’ordinateurs que le fabricant d’équipements d’origine mettait déjà à la disposition des entreprises avec des solutions de la firme de Redmond. Le partenariat entre Google et Dell vise à en fournir des versions équipées de Chrome OS pour les entreprises. Les ordinateurs viennent munis d’une gamme de services de support basés sur le cloud de Dell. Ces derniers permettent de mieux contrôler les opérations de déploiement de ces laptops au sein des entreprises. La note d’information de Google souligne la disponibilité d’outils comme VMware Workspace One via lesquels l’intégration à un environnement Windows existant peut être rendue plus aisée. En sus, Google propose une console d’administration Chrome dont l’entreprise dit qu’elle permet une amélioration des temps de chargement.Côté hardware Dell indique « qu’il s’agit des seuls Chromebooks pour entreprise qui peuvent (en option) monter jusqu’à 32 Go de mémoire vive et tourner avec les derniers processeurs de la huitième génération – Core i7 – d’Intel. » En fait, avec ces nouveaux Chromebooks, Google et Dell jouent la carte du hautement configurable. En effet, les entreprises peuvent choisir les processeurs allant des Celerons aux Core i7. Google pour sa part ajoute que le support de stockage peut aller jusqu’au téraoctet. En fonction de la configuration et des tâches assignées à ces appareils, les autonomies du Latitude 5400 et 5300 2 en 1 peuvent respectivement monter jusqu’à 20 et 14 heures.Les deux appareils proposeront des options LTE et une station d’accueil USB-C. Le latitude 5400 est disponible pour un coût de 699 $. Le Latitude 5300 2 en 1 quant à lui coûte 819 $. Ces Chromebooks seront disponibles dans une cinquantaine de pays et l’OS sera proposé dans une dizaine de langues.Le Latitude 5400 et le Latitude 5300 2 en 1 ouvrent une série qui devrait se poursuivre avec Dell, mais aussi avec d’autres fabricants d’équipements d’origine. En effet, Google entend entrer en partenariat avec d’autres OEM pour lancer d’autres Chromebooks du même acabit pour les entreprises. Grosso modo, la manœuvre est destinée à bousculer Microsoft sur une filière où l’entreprise règne en maître. En tout cas, du côté de Redmond on est au fait des velléités de Google qui a lancé une version de Chrome OS pour les entreprises il y a deux ans . La manœuvre coïncidait à peu près avec le lancement de Windows 10 S – une version allégée de Windows 10 destinée à concurrencer les Chromebooks et Chrome OS – sur des machines à bas coût mises sur le marché par des partenaires de Microsoft. Mais, la variante orientée cloud de Microsoft n’a, semble-t-il, pas obtenu le succès escompté. Depuis le début de l’année précédente, elle n’est plus considérée comme un OS indépendant. Ce qu’il faut dire c’est que Microsoft en a fait un simple mode de Windows 10 – un indicateur de ce que l’OS a manqué à combler aux attentes. En tout cas, un autre est que Microsoft poursuit ses efforts de ne pas perdre la main dans la filière des OS orientés cloud avec l’initiative Windows Lite En tout cas, le partenariat entre Google et Dell est un avertissement non négligeable pour Microsoft qui domine grâce à Windows. Voyons jusqu’où va aller la firme de Mountain View cette fois après son abandon de la production de tablettes basées sur Chrome OS à mi-parcours de l’année en cours . Google disposait déjà de toute sa puissance en matière d’intelligence artificielle au moment de cet échec. L’entreprise continue de miser sur cet atout pour se différencier de Microsoft et proposer des services susceptibles de drainer les entreprises sur sa flotte.Sources : Google Qu’en pensez-vous ?Lequel des deux géants (Google ou Microsoft) dispose le plus d’atouts pour gagner la guerre des OS orientés cloud ?La perspective de voir Chrome OS grappiller d’importantes parts de marché dans la filière entreprise est-elle une bonne ou une mauvaise chose ?