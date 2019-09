« Restez connectés », répondait au mois d’août le géant de la Tech. américain aux requêtes des utilisateurs formulées via la plateforme dédiée Microsoft Teams UserVoice. Dans une mise à jour parue il y a peu, un responsable de Microsoft confirme : « nous sommes heureux de vous faire savoir que nous y travaillons. » Toutefois, rien de plus n’a filtré quant à ce qui concerne la période de disponibilité dudit client lourd officiel Microsoft Teams pour Linux.Jusqu’ici, l’entreprise avait mis à la disposition des utilisateurs un client léger – une version accessible au travers d’un navigateur et jugée pauvre en fonctionnalités en comparaison au client lourd Microsoft Teams pour Windows. « L'expérience Microsoft Teams est très limitée en particulier pour les utilisateurs de Linux. L'impossibilité de faire des vidéoconférences, d'effectuer des partages de bureau et d'applications ou de faire des présentations amène à s'en détourner », précise un contributeur sur l’un des groupes de discussion de la firme de Redmond. Cet état de choses a amené bon nombre à s’appuyer sur une version non officielle de client lourd basée sur Electron. D’après les retours, elle offre la totalité des fonctions Microsoft Teams sous des distributions comme Ubuntu ou Manjaro.Donc l’annonce de la disponibilité future d’un client lourd officiel Microsoft Teams vient élargir l’éventail de choix des utilisateurs. Pour ce qui est du client lourd officiel Microsoft Teams pour Linux, les développements en cours suggèrent que les distributions Ubuntu et Debian seront prises en charge. En effet, Microsoft ne s’est pas limité à annoncer que le client lourd officiel arrive. En sus, la firme a procédé à l’ajout de dépôts dédiés aux distributions dont il a été fait mention. La manœuvre laisse penser que les installations du client lourd officiel Microsoft Teams pour Linux se feront au travers de dépôts personnels de paquets logiciels (PPA). Les avantages sont connus : les développeurs peuvent proposer plus rapidement des versions récentes du client aux utilisateurs qui en bénéficient de façon automatique.Sur la plateforme dédiée Microsoft Teams UserVoice, la requête Linux client arrive en deuxième position en termes de nombre de votes, preuve de l’engouement des travailleurs dans la filière de la programmation informatique autour de ces développements. En effet, d’après une récente enquête menée par les responsables de la plateforme Stack Overflow, ils sont plus nombreux à avoir choisi Linux plutôt que Windows comme systèmes d’exploitation sur lequel ils mènent à bien leurs activités. Dans les chiffres du sondage qui a concerné 67 243 développeurs professionnels, 54,1 % ont fait le choix de Linux et 49,4 % celui de Windows.Source : Microsoft Teams UserVoice Qu’en pensez-vous ?