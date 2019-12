Mozilla choisit Riot/Matrix, hébergé par Modular.IM, pour remplacer son canal IRC Qui d'après l'éditeur de Firefox créait des obstacles inutiles à la participation au projet Mozilla 0PARTAGES 3 0 En avril de cette année, Mozilla a annoncé qu’il allait fermer son canal IRC, alléguant que ce dernier créait « des obstacles inutiles à la participation au projet Mozilla ». En septembre 2020, Mike Hoye, le responsable de la communauté des ingénieurs chez Mozilla, a dévoilé les quatre candidats finaux retenus par l’entreprise pour assurer la prise en charge future du système de messagerie synchrone de Mozilla destiné à la communauté. Il s’agissait de : Mattermost, Matrix/Riot.im, Rocket.Chat, et Slack.



Mozilla a récemment annoncé qu’après presque un an de recherche, de consultation, de collecte des exigences, de test des piles de candidats et de distillation, il a finalement réussi à porter son choix sur un candidat qui répond sans ambiguïté à ses besoins institutionnels et opérationnels. « Nous avons décidé de remplacer l’IRC par Riot/Matrix, hébergé par Modular.IM », a déclaré le groupe.





Les principaux critères qui ont guidé le choix de Mozilla tout au long du processus de sélection de sa nouvelle plateforme de communication en temps réel avec la communauté auront été la sécurité communautaire et l’accessibilité. Selon l’éditeur de Firefox, la plateforme Riot/Matrix procure aux membres individuels de la communauté des outils efficaces pour à la fois signaler les violations des Directives de participation communautaire (CPG) de Mozilla et assurer leur propre sécurité. En outre, Riot/Matrix était le seul candidat qui incluait les outils de rapport et d’application des CPG comme partie standard de son offre. Riot/Matrix a également été le choix préféré de notre équipe sur le plan de l’accessibilité évitant ainsi au groupe d’avoir à faire le choix entre sécurité et accessibilité.



À ce propos, il a expliqué : « Bien que tous les candidats se soient avérés être d’excellents outils de collaboration et de communication en équipe, Riot/Matrix s’est distingué comme un excellent outil de collaboration communautaire ouvert, avec un solide soutien à l’accessibilité et à la sécurité communautaire qui offre plus de services et d’autonomie aux participants, aux équipes et aux communautés qui composent Mozilla ».



Maintenant que Mozilla a pris sa décision et officialisé sa relation avec l’équipe de Modular.IM, la société prévoit de mettre en place le nouveau service en janvier. Peu après, l’éditeur de Firefox va commencer à migrer les outils et les forums vers le nouveau système, et au plus tard en mars 2020, il va définitivement fermer IRC.mozilla.org.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous du choix de Mozilla ?



Voir aussi



Mozilla ajoute un nouvel interpréteur JavaScript plus rapide dans Firefox 70 et promet des gains de performance non négligeables avec le navigateur qui sortira en octobre

Mozilla utilisera BITS et un agent de mise à jour dédié pour garder Firefox à jour sous Windows, même avec une connexion lente, à partir de Firefox 70

Mozilla assure que les FAI ont menti au Congrès US au sujet du chiffrement DNS pour semer la confusion En avril de cette année, Mozilla a annoncé qu’il allait fermer son canal IRC, alléguant que ce dernier créait « des obstacles inutiles à la participation au projet Mozilla ». En septembre 2020, Mike Hoye, le responsable de la communauté des ingénieurs chez Mozilla, a dévoilé les quatre candidats finaux retenus par l’entreprise pour assurer la prise en charge future du système de messagerie synchrone de Mozilla destiné à la communauté. Il s’agissait de : Mattermost, Matrix/Riot.im, Rocket.Chat, et Slack.Mozilla a récemment annoncé qu’après presque un an de recherche, de consultation, de collecte des exigences, de test des piles de candidats et de distillation, il a finalement réussi à porter son choix sur un candidat qui répond sans ambiguïté à ses besoins institutionnels et opérationnels. « Nous avons décidé de remplacer l’IRC par Riot/Matrix, hébergé par Modular.IM », a déclaré le groupe.Les principaux critères qui ont guidé le choix de Mozilla tout au long du processus de sélection de sa nouvelle plateforme de communication en temps réel avec la communauté auront été la sécurité communautaire et l’accessibilité. Selon l’éditeur de Firefox, la plateforme Riot/Matrix procure aux membres individuels de la communauté des outils efficaces pour à la fois signaler les violations des Directives de participation communautaire (CPG) de Mozilla et assurer leur propre sécurité. En outre, Riot/Matrix était le seul candidat qui incluait les outils de rapport et d’application des CPG comme partie standard de son offre. Riot/Matrix a également été le choix préféré de notre équipe sur le plan de l’accessibilité évitant ainsi au groupe d’avoir à faire le choix entre sécurité et accessibilité.À ce propos, il a expliqué : « Bien que tous les candidats se soient avérés être d’excellents outils de collaboration et de communication en équipe, Riot/Matrix s’est distingué comme un excellent outil de collaboration communautaire ouvert, avec un solide soutien à l’accessibilité et à la sécurité communautaire qui offre plus de services et d’autonomie aux participants, aux équipes et aux communautés qui composent Mozilla ».Maintenant que Mozilla a pris sa décision et officialisé sa relation avec l’équipe de Modular.IM, la société prévoit de mettre en place le nouveau service en janvier. Peu après, l’éditeur de Firefox va commencer à migrer les outils et les forums vers le nouveau système, et au plus tard en mars 2020, il va définitivement fermer IRC.mozilla.org.Source : Mozilla Que pensez-vous du choix de Mozilla ?