Gandi, un bureau français d'enregistrement de noms de domaine, perd les données de ses clients Et leur demande de s'apprêter à user de leurs sauvegardes

Gandi signifie Gestion et Attribution de Noms de Domaine sur Internet. C'est une société française créée il y a 20 ans et qui œuvre principalement comme bureau d'enregistrement de noms de domaine et hébergeur web.



Le 8 janvier dernier, une ligne d’historique publié par cette dernière précise aux clients que « l'opération de récupération des données est toujours en cours. Nous ne pouvons pas encore faire de garanties sur les données. Soyez prêts à restaurer à partir de vos sauvegardes. » Gandi vient de perdre les données de ses clients… Plus dur encore pour ces derniers, l’entreprise ne peut se prononcer quant à savoir si elle est à même de les restituer. Dans une mise à jour qui survient plusieurs heures plus tard, Gandi ajoute qu’une copie des contenus retrouvés est en cours vers une autre unité de stockage avant toute action additionnelle. Toutefois, pas de précisions sur la question de savoir s’il s’agit de la totalité des données ou pas.





Une conclusion certaine se dégage : l’entreprise ne disposait pas de copies de sauvegarde des data de ses clients. Un mail à l’intention des clients le confirme : « Ce courriel vous parvient à la suite de celui du 8 janvier 2020. Pour rappel, hier, un incident est survenu sur une de nos unités de stockage au sein d’un de nos centres de données situé au Luxembourg. Malgré les systèmes de réplication mis en place et les efforts combinés de nos équipes toute la nuit, nous n’avons pu récupérer les données sur l’unité de stockage atteinte. Nous nous excusons sincèrement pour le désagrément que cette situation a causé. Ce type d’incident est d’une rareté extrême dans l’industrie de l’hébergement web. Dans le cas où vous disposeriez de copies de sauvegarde de vos données, nous suggérons que vous en fassiez usage pour la remise sur pied de votre serveur sur un datacenter différent. »



Donc pas de copies de sauvegardes des données des clients ; pire, l’entreprise ne disposait pas non plus des snapshots utiles pour mitiger les incidents de ce type.





Depuis, l’entreprise est reprise pour son slogan « no bullshit » qu’un de ses employés défend : « Je ne cherche pas à décharger Gandi de ses responsabilités, mais simplement à souligner que notre slogan n'exclut pas les failles et que nous sommes attachés à la plus grande transparence. »



Dans une publication parue il y a 4 ans, la Cloud Security Alliance attire l’attention sur les risques de sécurité majeurs du cloud computing :



l’existence de brèches de sécurité tant sur l’une des couches logiques du Datacenter que celles issues d’erreurs humaines ;

tant sur l’une des couches logiques du Datacenter que celles issues d’erreurs humaines ; l’utilisation d’API non sécurisées pour l’intégration des applications avec les services cloud ;

pour l’intégration des applications avec les services cloud ; l’exploitation de vulnérabilités des systèmes d’exploitation sur les serveurs du cloud et même sur les applications hébergées ;

des systèmes d’exploitation sur les serveurs du cloud et même sur les applications hébergées ; le piratage de compte , qui est un vieux type d’attaque informatique, vient avec une forte recrudescence depuis l’avènement d’Internet et encore celui du cloud computing ;

, qui est un vieux type d’attaque informatique, vient avec une forte recrudescence depuis l’avènement d’Internet et encore celui du cloud computing ; une action malveillante initiée en interne dans les effectifs du fournisseur . Une personne malveillante dans l’équipe de gestion du Datacenter peut facilement nuire à la confidentialité et l’intégrité des environnements hébergés ;

. Une personne malveillante dans l’équipe de gestion du Datacenter peut facilement nuire à la confidentialité et l’intégrité des environnements hébergés ; les menaces persistantes avancées (en anglais, APT : Advanced Persistent Threats) qui consistent en une forme d’attaque où le hacker réussit à installer d’une façon ou d’une autre un dispositif dans le réseau interne de l’organisation, à partir duquel il peut extirper des données importantes ou confidentielles. C’est une forme d’attaque difficile à détecter pour un fournisseur de services cloud ;

(en anglais, APT : Advanced Persistent Threats) qui consistent en une forme d’attaque où le hacker réussit à installer d’une façon ou d’une autre un dispositif dans le réseau interne de l’organisation, à partir duquel il peut extirper des données importantes ou confidentielles. C’est une forme d’attaque difficile à détecter pour un fournisseur de services cloud ; la perte de données qui peut être causée par une attaque informatique (logique) du Datacenter, une attaque physique (incendie ou bombardement), une catastrophe naturelle, ou même simplement à un facteur humain chez le fournisseur de services, par exemple en cas de faillite de la société ;

qui peut être causée par une attaque informatique (logique) du Datacenter, une attaque physique (incendie ou bombardement), une catastrophe naturelle, ou même simplement à un facteur humain chez le fournisseur de services, par exemple en cas de faillite de la société ; les insuffisances dans les stratégies internes d’adoption ou de passage au cloud . Les entreprises ou les organisations ne prennent pas souvent en compte tous les facteurs de sécurité liés à leur fonctionnement avant de souscrire à un service cloud. Certaines négligences, tant au niveau du développement d’application qu’au niveau de l’utilisation basique, leur sont parfois fatales ;

. Les entreprises ou les organisations ne prennent pas souvent en compte tous les facteurs de sécurité liés à leur fonctionnement avant de souscrire à un service cloud. Certaines négligences, tant au niveau du développement d’application qu’au niveau de l’utilisation basique, leur sont parfois fatales ; utilisation frauduleuse des technologies cloud en vue de cacher l'identité et de perpétrer des attaques à grande échelle . Généralement, il s’agit de comptes créés pendant les périodes d’évaluation (la plupart des FAI proposent 30 jours d’essai gratuits) ou des accès achetés frauduleusement ;

. Généralement, il s’agit de comptes créés pendant les périodes d’évaluation (la plupart des FAI proposent 30 jours d’essai gratuits) ou des accès achetés frauduleusement ; le déni de service qui est une attaque qui consiste à rendre indisponible un service par une consommation abusive des ressources telles que les processeurs, la mémoire ou le réseau. L’idée, pour le pirate, c’est de réussir à surcharger les ressources du Datacenter en vue d’empêcher d’autres utilisateurs de profiter des services ;

qui est une attaque qui consiste à rendre indisponible un service par une consommation abusive des ressources telles que les processeurs, la mémoire ou le réseau. L’idée, pour le pirate, c’est de réussir à surcharger les ressources du Datacenter en vue d’empêcher d’autres utilisateurs de profiter des services ; Les failles liées à l’hétérogénéité des technologies imbriquées dans l’architecture interne du cloud, et l'architecture externe d'interfaçage avec les utilisateurs.

C’est des développements à prendre en compte lorsqu’on prend la décision de s’attacher un certain type de service...



