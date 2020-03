61 % des entreprises utilisent désormais des plateformes IdO, Avec un taux d'adoption plus élevé (71 %) dans le secteur des IT et des télécommunications, selon un rapport 0PARTAGES 3 0 Aujourd'hui, les systèmes IdO peuvent être utilisés pour réduire les coûts et réaliser des économies aux entreprises, dégager de nouvelles sources de revenus et accroître l'efficacité et la transparence des processus de production. Pour en savoir davantage sur l’utilisation des plateformes IdO dans les organisations, Kaspersky, une société spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information, a mené une enquête à l’échelle mondiale. Selon le récent rapport d'enquête de Kaspersky, 61 % des organisations utilisent actuellement les plateformes IdO en tant qu'applications commerciales. Mais 28 % des entreprises ont connu des incidents de cybersécurité visant des dispositifs connectés, ce qui souligne la nécessité de protéger la technologie IdO.



Pour réussir son enquête, Kaspersky s’est basée sur plusieurs sources d’information, notamment : l'enquête mondiale de Kaspersky sur les risques de sécurité informatique des entreprises - constituée d'un total de 4 958 entretiens menés, dans 23 pays en 2019, avec des décideurs du secteur informatique ; les recherches de Kaspersky sur les menaces liées aux attaques contre les dispositifs IdO par le biais des honeypots et des recherches ICS CERT sur le paysage des menaces pour les buildings intelligents, ainsi que le rapport de Kaspersky sur l'évaluation de la sécurité des systèmes d'information des entreprises. La société a également utilisé des statistiques provenant des sources tierces, notamment les rapports de Gartner, IDC et GSMA, et de Cybersecurity Insider.





Le rapport montre que l'utilisation des plateformes IdO a augmenté dans presque tous les secteurs entre 2018 et 2019, la croissance la plus importante ayant été enregistrée dans l'hôtellerie (53 % à 63 %), la santé (56 % à 66 %) et la finance (60 % à 68 %). L’enquête a également relevé une forte utilisation des plateformes IdO dans plusieurs secteurs en 2019 : 71 % des entreprises du secteur des technologies de l'information et des télécommunications utilisent l'IdO, tandis que 68 % des entreprises du monde de la finance suivent le mouvement. Dans les services publics et les compagnies d'électricité, ce chiffre représente les deux tiers des entreprises (66 %).





En se basant sur les prévisions de GSMA et d'IDC, le rapport de Kapersky indique que les dépenses totales en matière d'IdO devraient atteindre 1,1 trillion de dollars d'ici 2025, soit une augmentation considérable de 567 % par rapport aux 166 milliards de dollars de 2016. Une autre source de Kaspersky montre que l'utilisation des appareils de l'internet des objets dans les entreprises croît à un rythme exponentiel. Selon Gartner, le nombre de connexions IdO mondiales devrait atteindre environ 25 milliards d'ici 2025.



Selon le rapport, cette croissance impressionnante est probablement due à l'utilisation accrue de l'IdO dans les entreprises, les industries et des secteurs tels que l'urbanisme. En fait, l'IdO commence à être intégré dans les transports connectés, l'automatisation industrielle, l'industrie automobile, le déploiement plus large des initiatives de villes intelligentes et bien d'autres choses encore, d’après le rapport d’enquête.



Le premier domaine de croissance pour tous les projets d'IdO dans le monde, selon le rapport d’enquête, est l'utilisation des villes intelligentes. En effet, dans les villes intelligentes, les autorités locales peuvent utiliser des dispositifs IdO connectés pour introduire des systèmes tels que l'éclairage public, le stationnement intelligent et les compteurs intelligents pour les bureaux et les ménages. La perspective des systèmes IdO s'étend de la simple gestion des services publics pour les résidents et du contrôle de l'éclairage à des services essentiels tels que la gestion des transports, le contrôle du trafic et la vidéosurveillance.



L’IdO permet aussi aux organisations industrielles de gagner en efficacité, de bénéficier d'une transparence accrue et d'une possibilité d'automatisation ou de maintenance prédictive. En effet, les capteurs et les dispositifs intelligents de l'IdO collectent des téraoctets de données, y compris des informations sensibles telles que les données commerciales ou les informations personnelles des clients.



Vie privée et sécurité des données des systèmes IdO



Selon le rapport d’enquête, en raison de leur nature connectée, les systèmes IdO impliquent de nombreux composants auxquels les vendeurs et les personnes tierces peuvent avoir besoin d'accéder. Par conséquent, il est important que les systèmes intelligents soient configurés et protégés pour prévenir les connexions non autorisées aux données sensibles.



Selon l'enquête de Kaspersky, 36 % des entreprises admettent que des personnes extérieures ont accès à leurs plateformes IdO. Ce chiffre est plus élevé que pour de nombreux autres éléments de l'infrastructure des entreprises, tels que la productivité des bureaux (23 %), le courrier électronique (27 %) ou le progiciel de gestion intégré (ERP) (30 %), d’après Kaspersky. Les plateformes IdO pouvant être connectées à des systèmes critiques tels que les processus de trafic, d'électricité ou de transport, il est donc vital d'assurer leur sécurité, leur continuité et leur intégrité.





« L'IdO est un puissant outil d'aide aux entreprises, mais pour en tirer profit, les organisations doivent déployer des efforts considérables », explique Grigory Sizov, responsable de l'unité commerciale OS de Kaspersky. « Il exige des processus commerciaux dédiés et une expertise pour garantir sa mise en œuvre efficace. Comme le montre l'enquête, la cybersécurité est également une question qui doit être résolue dans l'espace d’IdO lorsqu'il s'agit de la sécurité des équipements, des mesures de protection techniques et organisationnelles, de la confidentialité des données, etc. Il est important de prendre en compte la sécurité dès le début de la mise en œuvre de l'IdO», a-t-il ajouté.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous du rapport ?

Quels commentaires faites-vous des chiffres dans le rapport ?

Travaillez-vous dans le secteur de l’IdO ? Quelle est votre expérience ?



