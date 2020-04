« Tout ce qu'il est possible à un programmeur Java d'accomplir, notre plateforme no code peut le faire 200x plus vite », d'après le CEO de la plateforme Unqork Soutenue par une filiale de Google 7PARTAGES 6 0 Gérer des situations comme la pandémie de coronavirus requiert de rechercher des solutions aux problèmes qui se posent dans les plus brefs délais. Lorsqu’on est une structure désireuse de mettre sur pied une application informatique pour répondre aux besoins urgents de l’heure, deux approches au moins sont possibles : réunir une équipe de travailleurs de la filière informatique et lancer sur son projet ou s’appuyer sur une solution no code. Lorsqu’en plus, on a l’assurance à propos de la deuxième possibilité qu’elle peut permettre beaucoup plus vite que des développeurs humains, la première chose à faire est de s’arrêter pour voir si on ne risque pas de manquer une belle opportunité.



Unqork est l’une de ces plateformes dites no code, c’est-à-dire qui permettent de mettre sur pied des applications informatique sans écrire la moindre ligne de code. Le portail en ligne qui permet à la cité de New York de cartographier le virus, d’identifier les points chauds et de connecter les habitants aux services essentiels a été construit à partir de celle-ci. D’après ce que rapporte la CNBC, il n’a fallu que 72 heures à la cité de New York pour faire passer son application en production.



Les détails de l’utilité sont résumés sur la page de présentation :



« Le portail COVID-19 de la ville de New York a été développé comme un outil pour aider à aiguiller la réponse de la ville à la pandémie qui a cours. Il permet aux habitants de New York de communiquer eux-mêmes les informations relatives à COVID-19, ce qui aide la ville de New York à mieux échanger avec les personnes touchées et à identifier les zones qui pourraient nécessiter une intervention renforcée.



Les habitants de New York peuvent saisir rapidement et de façon confidentielle des informations sur leur statut COVID-19 ou celui des membres de leur famille, y compris le statut de quarantaine et la date d'apparition de tout symptôme lié à la COVID-19. Ils peuvent également partager leurs coordonnées afin de recevoir des mises à jour importantes de la ville concernant COVID-19.



Toutes les informations personnelles sont conservées en toute sécurité. Les informations qui sont soumises au portail d'engagement communautaire COVID-19 de la ville de New York ne seront utilisées que dans le but de protéger la santé du public et de fournir les services et les communications nécessaires de la ville aux résidents de la ville qui ont ou ont des raisons de croire qu'ils peuvent être atteints de COVID-19. Les informations personnelles ne seront pas stockées au-delà de la résolution de la pandémie COVID-19 et elles ne seront pas accessibles par l'agence américaine de contrôle des frontières, ni utilisées à des fins d'application de la loi.



Le portail d'engagement COVID-19 de la ville de New York, disponible sur nyc.gov/cv19engagementport a été construit selon les normes d'accessibilité et est disponible en 11 langues : arabe, bengali, chinois, anglais, français, créole haïtien, coréen, polonais, russe, espagnol et ourdou. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont besoin d'aide peuvent appeler le 311 pour saisir ou mettre à jour leurs informations. »





Gary Hoberman, CEO de l’entreprise éditrice, généralise quelque peu quant à ce qui est des capacités de la plateforme en déclarant que « tout ce qu’il est possible à un programmeur Java d’accomplir, notre plateforme no code peut le faire 200x plus vite. »



La mise sur pied d’une application avec la plateforme Unqork s’apparente quelque peu à ce qui se fait avec des environnements RAD comme Visual Basic : on glisse et on dépose des composants sur un espace de travail et la magie du no code opère en arrière-plan. La plateforme cloud cible en premier les besoins des entreprises du secteur de la finance dont son fondateur est issu. Elle compte John Hancock, Goldman Sachs et Liberty Mutual comme clients dans cette filière. Toutefois, elle ambitionne de s’étendre à d’autres secteurs caractérisés par une évolution lente : services gouvernementaux, immobilier, structures du domaines de la santé.





La mention de l’existence d’outils comme Unqork n’est pas sans faire penser à celle d’autres comme Google App Maker qui a grossi le cimetière des projets de la firme de Mountain en début d’année ; cause probable : la faible utilisation du service. Désormais, le géant de la Tech. poursuit son positionnement avec AppSheet positionné dans la filière no code. Cela permet d’être présent sur un terrain où l’on anticipe sur des besoins énormes dans un avenir proche. En effet, chez Microsoft aux aguets avec sa plateforme no code Power Apps, on anticipe sur ceci qu’il y aura 500 millions d’applications mises sur pied sur les cinq prochaines années. C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises se positionnent car il n’y aura pas assez d’hommes capables de développer suffisamment vite pour mettre autant d’applications sur pied. C’est aussi pour cela que certains développeurs (qui ne seront pas capables d’apporter réponse à des problématiques plus importantes que celles auxquelles ces outils apportent réponse) pourraient se retrouver au chômage.



Et vous ?



Avez-vous déjà fait usage de l’une de ces plateformes low/no code ? Pour quel type de projet ? Quel bénéfice en avez-vous retiré ? Quelles sont les tares que vous avez relevées ?

Peut-on vraiment créer des applications sans coder ? Si oui, pour quels types de projets ? Quelles sont les limites de l’approche ?

Ce type de plateforme constitue-t-il un potentiel danger pour les emplois de développeur ?



