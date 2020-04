Créer des applis sans coder : fantasme ou réalité ? Microsoft, Google, Amazon se positionnent via des plateformes cloud Censées répondre à une pénurie annoncée de développeurs traditionnels 18PARTAGES 10 0 Microsoft anticipe sur ceci que 500 millions d’applications informatique doivent être mises sur pied dans les cinq prochaines années, soit beaucoup plus que ce qui a été réalisé en 40 ans par des travailleurs traditionnels de la filière. En toile de fond, c’est l’annonce d’une pénurie ; c’est-à-dire qu’il y aura plus de programmes informatique à mettre sur pied que de personnes disponibles pour faire le travail. La firme de Redmond se positionne donc comme d’autres géants de la Tech. que sont Google et Amazon. Un dénominateur commun dans les solutions envisagées : proposer aux clients des plateformes no code, c’est-à-dire, qui permettent de mettre sur pied des applications sans écrire de lignes de code. À l’ère de l’informatique dans le nuage, chacun met sa plateforme cloud en avant.



Microsoft a dévoilé sa plateforme PowerApps lors de la première journée de Convergence 2015 EMEA, un événement de Microsoft dédié à l’innovation et à la transformation numérique des entreprises. PowerApps est une plateforme qui permet de mettre sur pied et partager des applications qui peuvent se connecter aux bases de données existantes et services de cloud computing de l’entreprise, ce, sans avoir à écrire du code. Au travers de PowerApps, Microsoft vise la création d’un cadre dans lequel la création d’applications ne sera pas l’apanage des développeurs et professionnels de l’IT. De façon plus précise, PowerApps permet de construire des applications web et mobiles natives basées sur les données et les systèmes de l’entreprise en s’appuyant sur une interface graphique. Les applications créées seront immédiatement accessibles à partir des PC, tablettes et smartphones, sur les systèmes Windows, iOS et Android. D’après de récents retours des responsables de l’entreprise, PowerApps devrait être une importante source de revenus pour Microsoft dans les années à venir : 10 milliards de dollars sont attendus dans les caisses de l’entreprise grâce à la plateforme.





En début d’année, Google a fait l’annonce de l’acquisition d’AppSheet qui rejoint donc l’équipe Google Cloud. AppSheet fournit une plateforme de développement no code qui permet de créer des applications mobiles et web en s’appuyant sur des sources de données telles que Google Drive, DropBox, Office 365, etc. L’achat d’AppSheet par Google vise à maintenir un ancrage dans une filière aux énormes enjeux si l’on se base sur les statistiques de Microsoft. Avec son achat par Google, les responsables d’AppSheet disent ne pas avoir dévié de leur mission centrale : « Démocratiser le développement d’applications pour permettre au plus grand nombre de mettre sur pied des applications et de les distribuer sans avoir à écrire une ligne de code. »





Chez Amazon, on fait encore plus dans le secret en ce qui concerne le lancement futur d’une plateforme no code basée sur AWS. L’entreprise aurait néanmoins lancée une cinquantaine d’ingénieurs sur un projet au nom évocateur quant à l’objectif de démocratisation de la filière programmation : AWS For Everyone. L’information a filtré d’une présentation d’un ingénieur d’AWS.





La filière attire aussi des acteurs moins connus comme Unqork qui propose une plateforme no code cloud agnostique. Le portail en ligne qui permet à la cité de New York de cartographier le virus, d’identifier les points chauds et de connecter les habitants aux services essentiels a été construit à partir de celle-ci. D’après ce que rapporte la CNBC, il n’a fallu que 72 heures à la cité de New York pour faire passer son application en production.



Les détails de l’utilité sont résumés sur la page de présentation :



« Le portail COVID-19 de la ville de New York a été développé comme un outil pour aider à aiguiller la réponse de la ville à la pandémie qui a cours. Il permet aux habitants de New York de communiquer eux-mêmes les informations relatives à COVID-19, ce qui aide la ville de New York à mieux échanger avec les personnes touchées et à identifier les zones qui pourraient nécessiter une intervention renforcée.



Les habitants de New York peuvent saisir rapidement et de façon confidentielle des informations sur leur statut COVID-19 ou celui des membres de leur famille, y compris le statut de quarantaine et la date d'apparition de tout symptôme lié à la COVID-19. Ils peuvent également partager leurs coordonnées afin de recevoir des mises à jour importantes de la ville concernant COVID-19.



Toutes les informations personnelles sont conservées en toute sécurité. Les informations qui sont soumises au portail d'engagement communautaire COVID-19 de la ville de New York ne seront utilisées que dans le but de protéger la santé du public et de fournir les services et les communications nécessaires de la ville aux résidents de la ville qui ont ou ont des raisons de croire qu'ils peuvent être atteints de COVID-19. Les informations personnelles ne seront pas stockées au-delà de la résolution de la pandémie COVID-19 et elles ne seront pas accessibles par l'agence américaine de contrôle des frontières, ni utilisées à des fins d'application de la loi.



Le portail d'engagement COVID-19 de la ville de New York, disponible sur nyc.gov/cv19engagementport a été construit selon les normes d'accessibilité et est disponible en 11 langues : arabe, bengali, chinois, anglais, français, créole haïtien, coréen, polonais, russe, espagnol et ourdou. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont besoin d'aide peuvent appeler le 311 pour saisir ou mettre à jour leurs informations. »





Gary Hoberman, CEO de l’entreprise éditrice, généralise quelque peu quant à ce qui est des capacités de la plateforme en déclarant que « tout ce qu’il est possible à un programmeur Java d’accomplir, notre plateforme no code peut le faire 200x plus vite. »



La mise sur pied d’une application avec la plateforme Unqork s’apparente quelque peu à ce qui se fait avec des environnements RAD comme Visual Basic : on glisse et on dépose des composants sur un espace de travail et la magie du no code fait le reste. La plateforme cloud cible en premier les besoins des entreprises du secteur de la finance dont son fondateur est issu. Elle compte John Hancock, Goldman Sachs et Liberty Mutual comme clients dans cette filière. Toutefois, elle ambitionne de s’étendre à d’autres secteurs caractérisés par une évolution lente : services gouvernementaux, immobilier, structures du domaines de la santé.





Les plateformes no code : un danger pour les travailleurs de la filière développement informatique ?



Les développements en cours ciblent en particulier la filière de la programmation web et mobile. Avec un peu de temps pour rentrer dans l’interface de la plateforme no code et une vision claire de l’objectif, des tiers qui ne possèdent pas les aptitudes des développeurs traditionnels peuvent atteindre un premier objectif : tester une hypothèse. D’itérations en itérations, l’un des intérêts de l’approche qui consiste à adopter les plateformes no code est de se débarrasser des coûts liés au salariat d’un développeur traditionnel. Ici, c’est plutôt le Citizen Developer (le travailleur proche d’un métier particulier qui écrit des applications pour résoudre des problèmes de cette sphère) qui est à la manœuvre. C’est l’évolution des métiers qui a tendance à imposer cette mouvance. La direction des systèmes d’information au sein des entreprises va migrer de plus en plus d’entité qui fournissait le service à une autre qui joue le rôle de conseil auprès des métiers afin que ces derniers automatisent eux-mêmes leurs tâches.



Après, le degré d’automatisation interpelle quant à la question de savoir si l’adoption des plateformes no code implique de se passer totalement des développeurs traditionnels. Generative Object, un acteur français de la filière se veut clair à propos de sa solution pour les entreprises : « Si nécessaire, un développeur peut mettre en œuvre des fonctionnalités personnalisées qui peuvent être nécessaires pour votre application et qui ne sont pas réalisables sur la plateforme GO. Il peut s'agir d'une connexion à une application et à des données existantes, de la mise en œuvre de règles commerciales spécifiques complexes, etc. »



Sources : YouTube, Unqork covid-19, PowerApps, GO



Et vous ?



Avez-vous déjà fait usage de l’une de ces plateformes low/no code ? Quel bénéfice en avez-vous retiré ? Quelles sont les tares que vous avez relevées ?

Peut-on vraiment créer des applications sans coder ? Si oui, pour quels types de projets ? Quelles sont les limites de l’approche ?

Ce type de plateforme constitue-t-il un potentiel danger pour les emplois de développeur ?



Voir aussi :



Buildbox : l'outil de création de jeux vidéo sans code est désormais proposé en version gratuite, il est disponible sur Windows et Mac

Google annonce la fermeture d'App Maker, son outil de développement d'applications low-code de G Suite, dans au plus un an, la faible utilisation du service serait la cause Microsoft anticipe sur ceci que 500 millions d’applications informatique doivent être mises sur pied dans les cinq prochaines années, soit beaucoup plus que ce qui a été réalisé en 40 ans par des travailleurs traditionnels de la filière. En toile de fond, c’est l’annonce d’une pénurie ;. La firme de Redmond se positionne donc comme d’autres géants de la Tech. que sont Google et Amazon. Un dénominateur commun dans les solutions envisagées : proposer aux clients des plateformes, c’est-à-dire, qui permettent de mettre sur pied des applications sans écrire de lignes de code. À l’ère de l’informatique dans le nuage, chacun met sa plateforme cloud en avant.Microsoft a dévoilé sa plateforme PowerApps lors de la première journée de Convergence 2015 EMEA, un événement de Microsoft dédié à l’innovation et à la transformation numérique des entreprises. PowerApps est une plateforme qui permet de mettre sur pied et partager des applications qui peuvent se connecter aux bases de données existantes et services de cloud computing de l’entreprise, ce, sans avoir à écrire du code.. De façon plus précise, PowerApps permet de construire des applications web et mobiles natives basées sur les données et les systèmes de l’entreprise en s’appuyant sur une interface graphique. Les applications créées seront immédiatement accessibles à partir des PC, tablettes et smartphones, sur les systèmes Windows, iOS et Android. D’après de récents retours des responsables de l’entreprise, PowerApps devrait être une importante source de revenus pour Microsoft dans les années à venir : 10 milliards de dollars sont attendus dans les caisses de l’entreprise grâce à la plateforme.En début d’année, Google a fait l’annonce de l’acquisition d’AppSheet qui rejoint donc l’équipe Google Cloud.L’achat d’AppSheet par Google vise à maintenir un ancrage dans une filière aux énormes enjeux si l’on se base sur les statistiques de Microsoft. Avec son achat par Google, les responsables d’AppSheet disent ne pas avoir dévié de leur mission centrale : « Démocratiser le développement d’applications pour permettre au plus grand nombre de mettre sur pied des applications et de les distribuer sans avoir à écrire une ligne de code. »Chez Amazon, on fait encore plus dans le secret en ce qui concerne le lancement futur d’une plateforme no code basée sur AWS. L’entreprise aurait néanmoins lancée une cinquantaine d’ingénieurs sur un projet au nom évocateur quant à l’objectif de démocratisation de la filière programmation : AWS For Everyone. L’information a filtré d’une présentation d’un ingénieur d’AWS.La filière attire aussi des acteurs moins connus comme Unqork qui propose une plateforme no code cloud agnostique. Le portail en ligne qui permet à la cité de New York de cartographier le virus, d’identifier les points chauds et de connecter les habitants aux services essentiels a été construit à partir de celle-ci. D’après ce que rapporte la CNBC, il n’a fallu que 72 heures à la cité de New York pour faire passer son application en production.Les détails de l’utilité sont résumés sur la page de présentation :« Le portail COVID-19 de la ville de New York a été développé comme un outil pour aider à aiguiller la réponse de la ville à la pandémie qui a cours. Il permet aux habitants de New York de communiquer eux-mêmes les informations relatives à COVID-19, ce qui aide la ville de New York à mieux échanger avec les personnes touchées et à identifier les zones qui pourraient nécessiter une intervention renforcée.. Ils peuvent également partager leurs coordonnées afin de recevoir des mises à jour importantes de la ville concernant COVID-19.Toutes les informations personnelles sont conservées en toute sécurité. Les informations qui sont soumises au portail d'engagement communautaire COVID-19 de la ville de New York ne seront utilisées que dans le but de protéger la santé du public et de. Les informations personnelles ne seront pas stockées au-delà de la résolution de la pandémie COVID-19 et elles ne seront pas accessibles par l'agence américaine de contrôle des frontières, ni utilisées à des fins d'application de la loi.Le portail d'engagement COVID-19 de la ville de New York, disponible sur nyc.gov/cv19engagementport a été construit selon les normes d'accessibilité et est disponible en 11 langues : arabe, bengali, chinois, anglais, français, créole haïtien, coréen, polonais, russe, espagnol et ourdou. Les personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont besoin d'aide peuvent appeler le 311 pour saisir ou mettre à jour leurs informations. »Gary Hoberman, CEO de l’entreprise éditrice, généralise quelque peu quant à ce qui est des capacités de la plateforme en déclarant que «La mise sur pied d’une application avec la plateforme Unqork s’apparente quelque peu à ce qui se fait avec des environnements RAD comme Visual Basic : on glisse et on dépose des composants sur un espace de travail et la magie du no code fait le reste. La plateforme cloud cible en premier les besoins des entreprises du secteur de la finance dont son fondateur est issu. Elle compte John Hancock, Goldman Sachs et Liberty Mutual comme clients dans cette filière. Toutefois, elle ambitionne de s’étendre à d’autres secteurs caractérisés par une évolution lente : services gouvernementaux, immobilier, structures du domaines de la santé.. Avec un peu de temps pour rentrer dans l’interface de la plateforme no code et une vision claire de l’objectif, des tiers qui ne possèdent pas les aptitudes des développeurs traditionnels peuvent atteindre un premier objectif : tester une hypothèse.. Ici, c’est plutôt le Citizen Developer (le travailleur proche d’un métier particulier qui écrit des applications pour résoudre des problèmes de cette sphère) qui est à la manœuvre. C’est l’évolution des métiers qui a tendance à imposer cette mouvance.Après, le degré d’automatisation interpelle quant à la question de savoir si l’adoption des plateformes no code implique de se passer totalement des développeurs traditionnels. Generative Object, un acteur français de la filière se veut clair à propos de sa solution pour les entreprises : « Si nécessaire, un développeur peut mettre en œuvre des fonctionnalités personnalisées qui peuvent être nécessaires pour votre application et qui ne sont pas réalisables sur la plateforme GO. Il peut s'agir d'une connexion à une application et à des données existantes, de la mise en œuvre de règles commerciales spécifiques complexes, etc. »Sources : YouTube, AppSheet Avez-vous déjà fait usage de l’une de ces plateformes low/no code ? Quel bénéfice en avez-vous retiré ? Quelles sont les tares que vous avez relevées ?Peut-on vraiment créer des applications sans coder ? Si oui, pour quels types de projets ? Quelles sont les limites de l’approche ?Ce type de plateforme constitue-t-il un potentiel danger pour les emplois de développeur ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 3 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre expert https://www.developpez.com



Il y a cette volonté de créer des applications, non pas en les codant mais en assemblant des blocs composants.

Dans mon domaine, Pipeline Pilot est la référence:

Cependant, les blocs sont standardisé et je n'ai jamais été convaincu des propositions de tels outils quand à proposer par exemple un service web ou un site web. De plus, je disais que les blocs composants étaient standards, même s'il y a la possibilité de créer ses propres composants, cela peut rapidement virer au code spaghetti ou à la boîte noire.

Ma conclusion est que de tels logiciels permettent de fournir rapidement un programme, outil pour certains corps de métier sans avoir de notions avancées de programmation. Mais pour quelque chose de plus évolué, de fin ou de personnalisé (ie répondant à un cahier des charges), le programmeur sera toujours incontournable.



@++ 1 0 BonjourIl y a cette volonté de créer des applications, non pas en les codant mais en assemblant des blocs composants.Dans mon domaine, Pipeline Pilot est la référence: https://www.3dsbiovia.com/products/c...ipeline-pilot/ Cependant, les blocs sont standardisé et je n'ai jamais été convaincu des propositions de tels outils quand à proposer par exemple un service web ou un site web. De plus, je disais que les blocs composants étaient standards, même s'il y a la possibilité de créer ses propres composants, cela peut rapidement virer au code spaghetti ou à la boîte noire.Ma conclusion est que de tels logiciels permettent de fournir rapidement un programme, outil pour certains corps de métier sans avoir de notions avancées de programmation. Mais pour quelque chose de plus évolué, de fin ou de personnalisé (ie répondant à un cahier des charges), le programmeur sera toujours incontournable.@++ Membre éprouvé https://www.developpez.com !



C'est trop compliqué à utiliser pour des gens qui n'y connaissent rien, et beaucoup trop chiant à utiliser pour ceux qui comprennent un tant soit peu la programmation.



Sinon ...



0 0 J'ai eu l'occasion (?) de travailler sur une plateforme "no-code" qui s'appelait Bottomline Transform. J'ai menacé de quitter l'entreprise si on me forçait à continuer à utiliser ce trucC'est trop compliqué à utiliser pour des gens qui n'y connaissent rien, et beaucoup trop chiant à utiliser pour ceux qui comprennent un tant soit peu la programmation.Sinon ... Futur Membre du Club https://www.developpez.com 0 2 Comment créer encore plus de chômage, une question me taraude l'esprit comment va ton faire vivre tout le monde qui ce retrouvera au chômage???

Software Engineer ↳ Heywear - Ile de France - Paris (75000) Développeur Mobile Game - Unity iOS/Android H/F ↳ Skill Hunter - Ile de France - Paris (75000) Technicien d'exploitation (H/F) CDD - Labège (France) ↳ Cegedim - France - Labège Voir plus d'offres