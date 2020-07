Systancia présente la nouvelle version de Systancia Workplace 6 Qui offre à l'utilisateur une meilleure expérience de son environnement de travail 0PARTAGES 2 0 Systancia, spécialiste européen de solutions de cybersécurité et de virtualisation d’applications, présente la version 6 de Systancia Workplace, qui offre à l’utilisateur, où qu’il soit, une fenêtre d’accès immédiat à son bureau virtuel et à toutes ses applications, on-premise (installées sur site) ou accessibles via le cloud.



A l’heure où l’écologie et l’humain reviennent au centre des préoccupations, il est essentiel que les solutions d’infrastructure aident à améliorer le ressenti utilisateur, optimiser la consommation de ressources informatiques et maîtriser leur empreinte carbone. C’est ce qu’apporte cette nouvelle version de Systancia Workplace,



D’une part, avec le calcul de l’empreinte carbone des postes utilisateurs et la possibilité de prolonger l’utilisation de postes utilisateurs vieillissants en les transformant en terminaux légers, y compris en terminaux Linux ;

D’autre part, par l’optimisation de la consommation des ressources informatiques, avec une architecture de montée en charge qui optimise le temps de réponse utilisateur et la disponibilité de l’accès pour les utilisateurs.





Avoir accès à son environnement de travail où que l’on soit, avec le meilleur niveau de performance et la plus grande simplicité d’utilisation possible



Systancia Workplace est une solution de virtualisation d’applications et de bureaux qui permet de mettre l’ensemble des applications métiers, on-premise ou Cloud, à disposition des utilisateurs, quels que soient leurs univers professionnels ou les lieux d’exercice de leur activité.



Cette solution supprime l’adhérence au poste de travail, peu importe la stratégie d’accès utilisée, ce qui permet de garantir le support de toutes les applications.



La solution Systancia Workplace permet à chacun d’utiliser toutes ses applications exécutées à distance avec une expérience utilisateur meilleure que si les applications s’exécutaient localement. Systancia Workplace 6 permet ainsi de s’affranchir des contraintes matérielles liées aux postes de travail, d’apporter souplesse et mobilité aux utilisateurs mais aussi de réduire les coûts d’administration du système d’information.



“Systancia continue d’investir de manière importante sur Systancia Workplace, anciennement AppliDis Fusion, et souhaite en faire la meilleure solution européenne de sa catégorie; une solution qui complète naturellement les infrastructures hyperconvergées, quelles qu’elles soient, et leur apporte la fonction de virtualisation d’applications et de bureaux qui satisfait le plus les utilisateurs finaux et les productions informatiques”, explique Bernard Debauche, Chief Product and Marketing chez Systancia.



Intégrer les enjeux environnementaux et humains dans le développement de nouvelles solutions technologiques sécurisées



La nouvelle version de Systancia Workplace 6 répond à une recherche d’optimisation des ressources : faire en sorte que le matériel informatique soit utilisé au mieux.



Elle offre ainsi :



Une architecture en ScaleOut basée sur les microservices qui améliore, grâce à plus de performance, le ressenti utilisateur et la résilience de l’installation informatique sans changer l’infrastructure,

La fonctionnalité GreenArgile, pour suivre le niveau de consommation énergétique du poste de travail de l’utilisateur.

Un répartiteur de charges intelligent pour limiter les flux entre les serveurs.



Outre l’intérêt environnemental de prolonger la durée de vie des postes utilisateurs en les transformant en terminaux légers, la fonctionnalité ezThinPC, disponible maintenant sous Linux, renforce aussi la sécurité du poste utilisateur. Elle dote ainsi le poste de travail d’un système d’exploitation durci (sécurisé), tout en offrant les avantages de la virtualisation.



Systancia Workplace 6 permet ainsi une meilleure utilisation des ressources disponibles, qu’elles soient technologiques et humaines, dans un environnement plus sécurisé. La solution assure un accès aux dernières applications avec une ergonomie et un confort constant pour l’administrateur et l’utilisateur en tout lieu.



Systancia Workplace 6 est disponible en version on-premise ou dans un cloud Privé sous la forme de services cloud opérés par Systancia via la solution Workroom Desk. Cette offre de télétravail en mode cloud associe Systancia Workplace et Systancia Gate.





A propos de Systancia



Systancia, valorise l’ingéniosité pour innover. Elle associe virtualisation d’applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques, reconnues et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite d’être en pleine maîtrise et en pleine confiance. C’est la conviction et le but de Systancia. C’est pourquoi des centaines d’organisations publiques et privées choisissent l'entreprise, pour libérer le potentiel de chacun, en toute confiance. Avec toute sa R&D en France, Systancia commercialise sa plateforme d’accès aux applications d’entreprises et ses solutions de virtualisation d’applications (VDI), d’accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) et de gestion des identités et des accès (IAM) dans le monde entier, avec son réseau de partenaires.



