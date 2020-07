Gartner identifie les principales tendances technologiques de la chaîne d'approvisionnement en 2020, Par Christian Titze, vice-président analyste du cabinet Gartner Supply Chain Practice 0PARTAGES 2 0 Gartner, Inc. a identifié les 8 principales tendances technologiques de la chaîne d'approvisionnement en 2020



Les analystes de Gartner ont sélectionné les tendances technologiques stratégiques de la chaîne d'approvisionnement qui ont un fort potentiel d'impact positif sur les personnes, les performances et les industries. Certaines atteignent aujourd'hui des points critiques en termes de capacité et de maturité.



"La grande majorité des organisations ont une approche prudente dans l'adoption des applications et des technologies de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Christian Titze, vice-président analyste du cabinet Gartner Supply Chain Practice. "Seuls 21 % sont prêtes à envisager, et souvent à adopter, des technologies en phase de démarrage. Cependant, même les dirigeants prudents de la chaîne d'approvisionnement doivent garder l'esprit ouvert et embrasser le changement perpétuel à long terme".





Les principales tendances technologiques de la chaîne d'approvisionnement en 2020 sont :



Hyper-automatisation



L'hyper-automatisation est un cadre permettant de combiner et d'associer de manière optimale un large éventail de technologies, telles que des plates-formes historiques héritées, des outils récemment déployés et des investissements prévus. Le terme a une signification différente selon les organisations, c'est pourquoi les responsables de la chaîne d'approvisionnement doivent d'abord trouver leur propre définition. Si elle est correctement déployée, l'hyper-automatisation peut favoriser une collaboration plus large entre les domaines et agir comme un intégrateur pour des fonctions disparates et cloisonnées.





L'hyper-automatisation est un cadre permettant de combiner et d'associer de manière optimale un large éventail de technologies, telles que des plates-formes historiques héritées, des outils récemment déployés et des investissements prévus. Le terme a une signification différente selon les organisations, c'est pourquoi les responsables de la chaîne d'approvisionnement doivent d'abord trouver leur propre définition. Si elle est correctement déployée, l'hyper-automatisation peut favoriser une collaboration plus large entre les domaines et agir comme un intégrateur pour des fonctions disparates et cloisonnées. Digital Supply Chain Twin (DSCT)



Un DSCT est une représentation numérique de la chaîne d'approvisionnement physique. Elle est dérivée de toutes les données pertinentes de la chaîne d'approvisionnement et de son environnement opérationnel. Cela fait du DSCT la base de toute prise de décision locale et de bout en bout.



"Les DSCT font partie du thème numérique qui décrit une fusion toujours plus grande du monde numérique et physique", a ajouté M. Titze. "L'interconnexion des deux mondes améliore la connaissance de la situation et soutient la prise de décision".





Un DSCT est une représentation numérique de la chaîne d'approvisionnement physique. Elle est dérivée de toutes les données pertinentes de la chaîne d'approvisionnement et de son environnement opérationnel. Cela fait du DSCT la base de toute prise de décision locale et de bout en bout. a ajouté M. Titze. Continuous Intelligence (CI)



La Continuous Intelligence est l'une des plus grandes opportunités pour les leaders de la chaîne d'approvisionnement d'accélérer la transformation numérique de leurs organisations. Elle exploite la capacité d'un ordinateur à traiter des données à un rythme beaucoup plus rapide que celui des personnes. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement - ou d'autres systèmes - peuvent examiner les données traitées en temps quasi réel, comprendre ce qui se passe et prendre des mesures immédiatement.



"Il existe déjà plusieurs cas d'utilisation des infrastructures critiques dans l'aide à la décision et l'automatisation des décisions. Par exemple, les détaillants utilisent les infrastructures critiques pour réagir automatiquement aux comportements des clients lorsqu'ils font des achats en ligne. Cela permet un meilleur service à la clientèle, une plus grande satisfaction des clients et des offres sur mesure qui entraînent une augmentation du chiffre d'affaires" .





La est l'une des plus grandes opportunités pour les leaders de la chaîne d'approvisionnement d'accélérer la transformation numérique de leurs organisations. Elle exploite la capacité d'un ordinateur à traiter des données à un rythme beaucoup plus rapide que celui des personnes. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement - ou d'autres systèmes - peuvent examiner les données traitées en temps quasi réel, comprendre ce qui se passe et prendre des mesures immédiatement. . Gouvernance et sécurité de la chaîne d'approvisionnement



Il s'agit d'une tendance macroéconomique de plus en plus importante, car les événements à risque mondiaux sont en augmentation et les failles de sécurité ont un impact sur les entreprises, tant au niveau numérique que physique.



"Gartner anticipe une vague de nouvelles solutions pour la sécurité et la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, en particulier dans les domaines de la vie privée ainsi que de la cyber-sécurité et de la sécurité des données. Pensez aux solutions avancées de suivi et de traçabilité, aux emballages intelligents et aux capacités de la prochaine génération de RFID et de NFC".





Il s'agit d'une tendance macroéconomique de plus en plus importante, car les événements à risque mondiaux sont en augmentation et les failles de sécurité ont un impact sur les entreprises, tant au niveau numérique que physique. Informatique de pointe et analyse



L'essor de l'informatique de pointe - où les données sont traitées et analysées à proximité de leur point de collecte - coïncide avec la prolifération des dispositifs de l'Internet des objets (IoT). C'est la technologie dont vous avez besoin lorsqu'il y a une demande de traitement à faible latence et de prise de décision automatisée en temps réel.



L'informatique de pointe fait actuellement son chemin dans l'industrie manufacturière. Par exemple, certaines organisations ont adopté des chariots élévateurs sans conducteur pour leurs entrepôts. Les vendeurs d'équipements lourds peuvent utiliser l'informatique de pointe pour analyser quand une pièce a besoin d'être entretenue ou remplacée.





L'essor de l'informatique de pointe - où les données sont traitées et analysées à proximité de leur point de collecte - coïncide avec la prolifération des dispositifs de l'Internet des objets (IoT). C'est la technologie dont vous avez besoin lorsqu'il y a une demande de traitement à faible latence et de prise de décision automatisée en temps réel. L'informatique de pointe fait actuellement son chemin dans l'industrie manufacturière. Par exemple, certaines organisations ont adopté des chariots élévateurs sans conducteur pour leurs entrepôts. Les vendeurs d'équipements lourds peuvent utiliser l'informatique de pointe pour analyser quand une pièce a besoin d'être entretenue ou remplacée. Intelligence artificielle (IA)



L'IA dans la chaîne d'approvisionnement consiste en une boîte à outils d'options technologiques qui aident les entreprises à comprendre un contenu complexe, à engager un dialogue naturel avec les personnes, à améliorer les performances humaines et à prendre en charge les tâches de routine.



"La technologie de l'IA est présente dans de nombreuses solutions déjà existantes, mais ses capacités évoluent constamment. Actuellement, la technologie aide principalement les responsables de la chaîne d'approvisionnement à résoudre des problèmes de longue date concernant les silos de données et la gouvernance. Ses capacités permettent une plus grande visibilité et une meilleure intégration dans des réseaux de parties prenantes qui étaient auparavant éloignés ou disparates".





L'IA dans la chaîne d'approvisionnement consiste en une boîte à outils d'options technologiques qui aident les entreprises à comprendre un contenu complexe, à engager un dialogue naturel avec les personnes, à améliorer les performances humaines et à prendre en charge les tâches de routine. Réseaux 5G



Par rapport à ses prédécesseurs, la 5G représente un énorme progrès en termes de vitesse et de capacités de traitement des données. La nature omniprésente de la 5G augmente son potentiel pour les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, l'exploitation d'un réseau 5G dans une usine peut minimiser la latence et améliorer la visibilité en temps réel et les capacités IoT.





Par rapport à ses prédécesseurs, la 5G représente un énorme progrès en termes de vitesse et de capacités de traitement des données. La nature omniprésente de la 5G augmente son potentiel pour les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, l'exploitation d'un réseau 5G dans une usine peut minimiser la latence et améliorer la visibilité en temps réel et les capacités IoT. Expérience immersive



La technologie de l'expérience immersive, telle que la réalité virtuelle, augmentée et mixte, a le potentiel d'influencer radicalement la trajectoire de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ces nouveaux modèles d'interaction amplifient les capacités humaines.



"Les entreprises voient déjà les avantages des expériences immersives dans des cas d'utilisation comme l'embarquement de nouveaux ouvriers d'usine grâce à une formation immersive sur le lieu de travail dans un environnement virtuel sûr et réaliste", a conclu M. Titze.





Christian Titze, vice-président analyste du cabinet Gartner Supply Chain Practice Christian Titze, vice-président analyste du cabinet Gartner Supply Chain Practice

À propos de Gartner Supply Chain Practice



Gartner Supply Chain Practice rassemble les analyses les plus pertinentes, les meilleures pratiques, les mesures et les données du Gartner et offre aux leaders de la chaîne d'approvisionnement une plateforme pour faire les choix qui feront avancer leur entreprise.



À propos de Gartner



Gartner, Inc. (NYSE : IT) est la première société de recherche et de conseil au monde et est membre du S&P 500. Il fournit aux chefs d'entreprise les connaissances, les conseils et les outils indispensables pour réaliser leurs priorités essentielles aujourd'hui et construire les organisations performantes de demain.



La combinaison inégalée de recherches de Gartner, menées par des experts et des praticiens, et des données, oriente les clients vers les bonnes décisions sur les questions qui comptent le plus. Gartner est un conseiller de confiance et une ressource objective pour plus de 15 000 entreprises dans plus de 100 pays, dans toutes les fonctions principales, dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.



Source : , a déclaré Christian Titze, vice-président analyste du cabinet Gartner Supply Chain Practice.Les principales tendances technologiques de la chaîne d'approvisionnement en 2020 sont :Gartner Supply Chain Practice rassemble les analyses les plus pertinentes, les meilleures pratiques, les mesures et les données du Gartner et offre aux leaders de la chaîne d'approvisionnement une plateforme pour faire les choix qui feront avancer leur entreprise.Gartner, Inc. (NYSE : IT) est la première société de recherche et de conseil au monde et est membre du S&P 500. Il fournit aux chefs d'entreprise les connaissances, les conseils et les outils indispensables pour réaliser leurs priorités essentielles aujourd'hui et construire les organisations performantes de demain.La combinaison inégalée de recherches de Gartner, menées par des experts et des praticiens, et des données, oriente les clients vers les bonnes décisions sur les questions qui comptent le plus. Gartner est un conseiller de confiance et une ressource objective pour plus de 15 000 entreprises dans plus de 100 pays, dans toutes les fonctions principales, dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.Source : Gartner Inc. Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Devops (H/F) ↳ be-ys - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Développeur full stack expérimenté ¯\_(ツ)_/¯ ↳ Laou - France - Lyon Paris Développeur Transact SQL - Optimisation des BDD et échanges de données - Client final (H/F) ↳ Wake It Up - Ile de France - Paris (75017) Voir plus d'offres