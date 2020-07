Les recettes mondiales des applications d'entreprise ont augmenté de 7.5 % pour atteindre près de 225 milliards de dollars en 2019 Selon IDC 0PARTAGES 4 0 Un nouveau rapport de l'International Data Corporation (IDC), alimenté par des investissements continus dans la transformation numérique, montre que les recettes mondiales du marché des applications d'entreprise ont augmenté de 7,5 % par an en 2019, pour atteindre 224,6 milliards de dollars.



Les cinq premiers fournisseurs d'applications d'entreprise en 2019 étaient SAP (7,7 % des recettes), Oracle (5,1 %), Salesforce (5,0 %), Intuit (3,0 %) et Microsoft (2,1 %).



Alors que les entreprises se transforment pour relever les défis de l'économie numérique, les logiciels modernes, avec leurs propriétés d'automatisation, de connectivité et de visibilité, sont devenus essentiels pour obtenir un avantage concurrentiel. Les applications d'entreprise sont le moteur de l'activité, fournissant les données, l'intelligence et les outils de calcul nécessaires pour fonctionner dans l'économie numérique et chaque secteur d'activité au sein d'une organisation dépend de multiples applications logicielles pour fonctionner.



"Les initiatives de transformation numérique apportent des changements importants aux organisations, tels que la possibilité de travailler n'importe où et n'importe quand, l'identification de nouvelles idées grâce à des processus cognitifs et prédictifs, et le remodelage de l'expérience de l'entreprise en utilisant des applications d'entreprise modernes et basées sur le cloud", a déclaré Mickey North Rizza, vice-président de programme, Applications d'entreprise et commerce numérique chez IDC, "Les applications d'entreprise sont la base des processus commerciaux, de l'engagement des employés et de l'expérience client".





Plusieurs tendances ont actuellement un impact sur le marché des applications d'entreprise :



IDC prévoit que le marché mondial des applications d'entreprise aura un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % sur cinq ans et que les recettes atteindront 265,7 milliards de dollars d'ici 2024.



La part des revenus des logiciels publics dans le cloud devrait passer de 40,3 % en 2019 à 56,8 % en 2024, car les opportunités de croissance se déplacent fortement en faveur des applications dans le cloud.



Les fournisseurs d'applications d'entreprise permettent de nouveaux cas d'utilisation des applications d'entreprise en utilisant des données/analyses importantes et l'apprentissage machine pour apporter des idées plus exploitables dans un domaine de travail plus large.



Les fournisseurs s'efforcent également d'automatiser les tâches de niveau inférieur au sein des applications. IDC s'attend à ce que cette tendance se poursuive et qu'elle soit un facteur clé pour déterminer le positionnement sur le marché des fournisseurs d'applications d'entreprise à l'avenir.



Le marché des applications d'entreprise comprend les marchés secondaires suivants : gestion des ressources d'entreprise, gestion de la relation client, applications d'ingénierie, applications de la chaîne d'approvisionnement et applications de production. Chacun de ces marchés secondaires est constitué de plusieurs marchés fonctionnels.



Le dimensionnement et les prévisions du marché des logiciels d'IDC sont présentés en termes de revenus des logiciels commerciaux. Le terme "logiciel commercial" est utilisé pour distinguer les logiciels disponibles dans le commerce des logiciels personnalisés. Les revenus des logiciels commerciaux comprennent généralement les frais de licence initiale et de licence de droit d'utilisation continue des logiciels commerciaux.



Ces frais peuvent inclure, dans le cadre du contrat de licence, l'accès au support produit et/ou à d'autres services qui sont indissociables de la structure tarifaire des licences de droit d'utilisation, ou ce support peut être tarifé séparément. Les mises à jour peuvent être incluses dans le droit d'utilisation continue ou peuvent être tarifées séparément. Les revenus des logiciels commerciaux excluent les revenus des services dérivés de la formation, du conseil et de l'intégration de systèmes qui sont séparés (ou dégroupés) de la licence du droit d'utilisation mais incluent la valeur implicite des logiciels inclus dans un service qui offre des fonctionnalités logicielles selon un schéma de tarification différent.



Le rapport d'IDC, Worldwide Enterprise Applications Market Shares, 2019 : Year of Digital (IDC #US46573220), passe en revue les parts de marché des fournisseurs pour le marché des applications d'entreprise, qui a connu une forte croissance en 2019. Le rapport indique également la part des revenus mondiaux par région géographique et par type de déploiement. Des exemples de cas d'utilisation de la technologie sont inclus pour illustrer les flux de travail de l'ensemble de l'entreprise qui sont en cours de transformation numérique. Le rapport, Worldwide Enterprise Applications Software Forecast, 2020-2024 (IDC #US46573320), fournit les prévisions d'IDC pour le marché des logiciels d'applications d'entreprise.



Lors d'un webinaire IDC prévu le 13 août à 12h00 (heure de l'Est des États-Unis), les analystes de logiciels Eric Newmark et Mickey North Rizza discuteront de l'état actuel du marché des logiciels d'entreprise et de la question de savoir si la pandémie COVID-19 a finalement poussé les clients des applications d'entreprise vers le cloud.



À propos d'IDC



International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial de renseignements commerciaux, de services de conseil et d'événements pour les marchés des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 100 analystes dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays. L'analyse et la vision d'IDC aident les professionnels des technologies de l'information, les dirigeants d'entreprises et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale à part entière d'International Data Group (IDG), le leader mondial des médias technologiques, des données et des services marketing.



Voir aussi



Les solutions d'Intelligence Artificielle telles que l'intelligence artificielle conversationnelle ou encore l'analyse prédictive permettent de modifier les modèles commerciaux A/NZ



Et vous ?



Que pensez-vous de ces prévisions d'IDC ?

Comment voyez-vous l'impact de la transformation numérique sur le monde du travail en général, d'ici quelques années ?

