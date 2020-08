AWS annonce la disponibilité générale d'Amazon EBS io2 Volume qui offre une durabilité 100 fois supérieure et un rapport IOPS/stockage 10 fois supérieur au prix actuel des volumes comparables

Bristol Myers Squibb, Salesforce, Cloudreach et Rapid7 parmi les clients utilisant Amazon EBS io2 volumes pour leur stockage le plus performant.Amazon Web Services, Inc. (AWS), une société d'Amazon (NASDAQ : AMZN), a annoncé la disponibilité générale de io2, la prochaine génération de Provisioned IOPS SSD volumes pour Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).Le nouveau volume io2 est conçu pour une durabilité 100 fois supérieure (99,999 %) par rapport à la durabilité de 99,9 % offerte par les volumes io1 Amazon EBS. Une durabilité plus élevée des volumes réduit la probabilité de défaillances du stockage et rend la copie primaire des données des clients plus résistante, ce qui se traduit par une meilleure disponibilité des applications.Avec io2, les clients peuvent effectuer 10 fois plus d'opérations d'entrée/sortie par seconde (IOPS) à partir de leur stockage provisionné au même prix qu'avec io1, ce qui améliore considérablement les performances sans augmenter le coût du stockage. io2 est idéal pour les applications critiques à hautes performances qui nécessitent une plus grande disponibilité comme les systèmes ERP, CRM et les systèmes de transaction en ligne, ainsi que les bases de données comme SAP HANA, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Apache Cassandra, MySQL et PostreSQL qui les soutiennent.Amazon EBS propose déjà quatre types de volumes différents à des prix et des performances de référence différents pour prendre en charge pratiquement toutes les applications que les clients souhaitent exécuter dans le cloud, y compris les bases de données relationnelles et non relationnelles, les applications d'entreprise et l'analyse de données volumineuses. Les clients choisissent spécifiquement les volumes io1 (les anciens volumes EBS les plus performants) pour exécuter leurs applications critiques à hautes performances, comme SAP HANA, Microsoft SQL Server, Splunk, Apache Cassandra, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL et les bases de données Oracle. Pour ces applications, les clients souhaitent une plus grande durabilité des volumes afin d'améliorer la résilience de leurs données primaires et d'obtenir une meilleure disponibilité des applications. En outre, pour répondre aux exigences IOPS de ces applications, les clients fournissent souvent plus de stockage que nécessaire, ce qui entraîne des dépenses plus élevées que celles qu'ils auraient autrement engagées. Pour ces applications, les clients ne veulent fournir et payer que le stockage dont ils ont réellement besoin.Les volumes io2 de nouvelle génération sont conçus pour offrir une durabilité 100 fois supérieure (de 99,9 % à 99,999 %), ce qui améliore la disponibilité des applications critiques. Les volumes io2 sont proposés au même prix que les volumes io1, ce qui permet de maintenir le même coût prévisible pour les clients EBS, mais ils prennent désormais en charge un ratio IOPS/stockage 10 fois supérieur et jusqu'à 500 IOPS pour chaque Go mis à disposition, de sorte que les clients peuvent obtenir plus de performances sans augmenter leurs dépenses de stockage. Tout comme io1, io2 est conçu pour offrir des performances maximales de 64 000 IOPS, un débit de 1 000 Mo/s et des temps de latence à un chiffre en millisecondes. Les clients peuvent créer de nouveaux volumes io2 ou mettre facilement à niveau leurs volumes existants vers des volumes io2 en utilisant les volumes élastiques, dont les clients modifient le type sans aucun temps d'arrêt pour les applications s'exécutant sur leurs instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).Depuis 14 ans, Amazon Web Services est la plateforme de cloud computing la plus complète et la plus largement adoptée au monde. AWS offre plus de 175 services complets pour le calcul, le stockage, les bases de données, la mise en réseau, l'analyse, la robotique, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), la téléphonie mobile, la sécurité, la réalité hybride, virtuelle et augmentée (RV et AR), les médias et le développement, le déploiement et la gestion d'applications à partir de 77 zones de disponibilité (AZ) dans 24 régions géographiques, avec des plans annoncés pour neuf autres zones de disponibilité et trois autres régions AWS en Indonésie, au Japon et en Espagne. Des millions de clients, dont les start-ups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales, font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire leurs coûts.Source : Amazon Web Services