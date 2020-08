Scality enregistre une croissance de 62% de son chiffre d'affaires et renforce ses partenariats grâce à sa nouvelle qualification Veeam 10 et à son expansion avec Hewlett Packard Enterprise 0PARTAGES 2 0 Scality® a annoncé des bénéfices records pour le premier semestre 2020, et une croissance de 62% de son chiffre d'affaires par rapport à l’année précédente. Scality compte désormais six des plus grandes banques et sept des plus grands opérateurs télécom au monde parmi sa vaste clientèle. Afin de poursuivre sa croissance au second semestre 2020, Scality a signé des partenariats avec Veeam®, le leader des solutions de sauvegarde et de Cloud Data Management™ (gestion de données en cloud), et Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour permettre les plus grands déploiements de stockage au niveau mondial.



« La croissance de 62% du chiffre d'affaires de Scality au cours du premier semestre 2020 montre l’évolution qui s’opère chez les clients pour déployer le stockage d'objets comme nouvelle solution de gestion de données, » déclare Jérôme Lecat, CEO de Scality. « Pour proposer à nos clients les offres les plus performantes, nous continuons à renforcer nos partenariats stratégiques. Notre nouvelle qualification compatible Veeam signifie que nous pouvons désormais cocher la case protection anti-ransomware de niveau entreprise. Enfin, notre partenariat avec HPE se poursuit et se développe avec le décollage du modèle GreenLake as-a-service. »





Veeam Ready Object with Immutability



Les données de sauvegarde sont devenues une cible privilégiée pour les ransomwares, c'est pourquoi un stockage ultra-résilient des sauvegardes est une nécessité. Scality RING8 offre désormais une protection renforcée contre les ransomwares, grâce au support de l'API de verrouillage d'objets S3, qui permet de rendre des données immuables, en empêchant leur suppression ou leur écrasement, pendant une durée déterminée ou de manière permanente. Certifié Veeam Ready Object with Immutability, Scality RING8 génère des données de sauvegarde inviolables et protégées en cas d’attaques ransomwares, qui garantissent une récupération rapide en cas d'attaque.



La qualification Veeam Backup & Replication™ v10 de Scality signifie une protection accrue pour les clients communs dans tous les secteurs stratégiques, notamment pour les FinTech (entreprises de technologie financière), la santé et les grandes agences gouvernementales. Les entreprises clientes à la fois de Scality et de Veeam sont notamment Poole Hospital NHS Foundation Trust, Opus Interactive et Skillsoft.



« Les connexions de Scality avec certaines des plus grandes entreprises mondiales font de cette qualification un excellent investissement pour notre équipe, » a déclaré David Harvey, Vice-Président Alliances chez Veeam. « Nous sommes ravis de vous annoncer que l'un des premiers fournisseurs de stockage d'objets extensible au monde est désormais certifié Veeam Ready Object with Immutability. »



Les ventes de Scality RING ont augmenté de 93% au 1er semestre 2020 par le biais de HPE



En tant que solution unique de stockage d'objets de l'offre HPE, Scality RING sur systèmes HPE Apollo 4000 offre aux clients la simplicité et l'agilité du cloud, associées aux avantages financiers de plateformes à densité optimisée conçues pour des charges de travail axées sur le stockage de données.



« Nos clients continuent à faire face à la croissance de données non structurées. Pour parvenir à gérer cette croissance, de plus en plus d'entreprises se tournent vers HPE et Scality, » déclare Chris Powers, Vice-Président de HPE et Directeur Général du Développement de Plateformes Collaboratives et Big Data. « Les leaders de l'informatique peuvent tirer parti d'une solution multi-cloud, considérablement scalable, capable de valoriser immédiatement les données gérées, et d'accélérer la modernisation des centres de données. Nos clients communs sont rassurés par cette solution de stockage d'objets fiable, économique, durable et à haute disponibilité. »



Scality RING sur systèmes HPE Apollo 4000 a été largement testé sur des charges de travail de fichiers et d'objets du monde réel, et a démontré une mise à l'échelle linéaire, avec des débits de plusieurs gigabits par seconde en lecture et en écriture.



L'accent mis par Scality sur le partenariat avec HPE a conduit aux grandes avancées suivantes au cours du premier semestre 2020 :



Les ventes par le biais de HPE ont augmenté de 93% par rapport à l'année précédente au premier semestre 2020

RING8 est désormais la première offre de stockage d'objets et de fichiers compatible HPE GreenLake

Des organisations de plusieurs secteurs, notamment les fournisseurs de services, les télécoms et le secteur public, bénéficient du modèle HPE GreenLake pour Scality as-a-service.

L'une des plus grandes banques du monde a choisi la solution Scality HPE pour équiper son environnement d'analyse de données Splunk de plusieurs pétaoctets



Croissance de la société Scality au premier semestre 2020



62% de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, et 82% de croissance des facturations.

Les clients grandes entreprises comptent désormais 6 des plus grandes banques du monde, 7 des plus grands opérateurs télécom et plus de 40 prestataires de soins médicaux dans le monde

Déploiements de plusieurs pétaoctets dans les secteurs du cloud, de la finance et de l'administration

Première part de marché dans le stockage d'objets au Japon avec 35% des ventes en 2019



Blog : Comment le verrouillage d’objets S3 d’AWS peut vous aider à protéger vos données



Visionner : Veeam Running on Scality RING8



Présentation de la solution : Scality RING & Veeam



À propos de Scality



Scality® est une plateforme de fichiers et d'objets, définie par logiciel, leader sur le marché, et conçue pour les environnements sur site, hybrides et multi-cloud. Scality offre à ses clients la liberté et le contrôle nécessaires pour être compétitifs dans une économie basée sur les données. Scality est reconnu comme un leader par Gartner et IDC.



Et vous



Que pensez-vous de cette croissance de Scality ?

