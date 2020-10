COVID-19 : 69 % des conseils d'administration ont accéléré leurs initiatives en matière de commerce numérique Selon Gartner 0PARTAGES 3 0 Près de la moitié des conseils d'administration prévoient de modifier le modèle économique de leur organisation à la suite de la pandémie



Soixante-neuf pour cent des conseils d'administration (CA) ont accéléré leurs initiatives en matière de commerce numérique à la suite de l'interruption du COVID-19, selon une nouvelle enquête de Gartner, Inc. Près de la moitié d'entre eux prévoient de modifier le modèle commercial de leur organisation en raison de la pandémie.



L'enquête 2021 de Gartner sur les conseils d'administration a été réalisée par le biais d'un sondage en ligne de mai à juin 2020 auprès de 265 personnes aux États-Unis, dans la région EMEA et dans la région APAC, qui ont répondu en tant que membres d'un conseil d'administration ou de membres du conseil d'administration d'une entreprise. L'enquête visait à comprendre comment les conseils d'administration considèrent l'évolution du modèle d'entreprise axé sur le commerce numérique dans leurs entreprises ainsi que le rôle du DSI et d'autres dirigeants, en particulier dans le contexte de la crise COVID-19.



"Les conseils d'administration jouent un rôle important en aidant l'équipe de direction à se concentrer sur les risques à court terme associés à cette pandémie prolongée", a déclaré Partha Iyengar, éminent vice-président de la recherche chez Gartner. "La transformation numérique induite par la technologie peut et doit être un outil puissant pour aborder l'impact sur les employés, les clients, la chaîne d'approvisionnement et la marque au sens large afin de positionner l'entreprise pour qu'elle sorte plus forte de la crise".





La COVID-19 entraîne des changements budgétaires pour les conseils d'administration



La majorité des CA (67 %) s'attendent à des augmentations budgétaires dans le domaine de la technologie en raison de la pandémie, tandis que des domaines fonctionnels tels que le marketing et les RH devraient subir des réductions budgétaires. Les répondants s'attendent à une augmentation de près de 7 % de leur budget informatique pour 2020 (voir figure 1). "La demande à long terme des CA lors de la COVID-19 est d'approuver des investissements tournés vers l'avenir, même si les revenus et les bénéfices risquent de chuter", a déclaré M. Iyengar.







Figure 1. Changements budgétaires moyens en 2020 suite à l'impact de la COVID-19 Figure 1. Changements budgétaires moyens en 2020 suite à l'impact de la COVID-19

On s'attend à ce que les analyses et l'intelligence artificielle (IA) deviennent des technologies qui changeront la donne en raison de la pandémie, car les entreprises s'appuient sur elles pour prendre de meilleures décisions dans le nouvel environnement de travail à distance.



Les initiatives en matière de technologie numérique en tête de la liste des priorités commerciales du CA



Sous l'impulsion du lancement de COVID-19, les initiatives en matière de technologie numérique constitueront la principale priorité commerciale stratégique des conseils d'administration au cours des deux prochaines années, suivies par l'engagement des clients et la gestion de la main-d'œuvre à distance.



Quatre-vingt-six pour cent des personnes interrogées estiment que la technologie a un rôle transformationnel à jouer auprès des professionnels des affaires stratégiques, c'est pourquoi la plupart des organisations devraient créer un nouveau poste de "directeur général du numérique" pour répondre à COVID-19 à long terme.



"Les conseils d'administration doivent adopter des approches novatrices pour leurs modèles de gouvernance en tirant parti des technologies et de l'expertise informatique pour faire face aux conséquences de la pandémie sur leur programme de transformation numérique", a déclaré M. Iyengar.



Les conseils d'administration considèrent le DSI comme un partenaire



Presque tous les conseils d'administration s'attendent à ce que les responsables fonctionnels collaborent les uns avec les autres pendant COVID-19. Plus de la moitié d'entre eux pensent que les DSI sont des partenaires des dirigeants fonctionnels, tandis que plus d'un tiers d'entre eux se tournent vers le DSI pour qu'il dirige seul les questions relatives au commerce numérique.



Le renouvellement à plus long terme est un domaine d'intérêt important pour le conseil d'administration, 28 % des répondants se concentrant sur la phase de "renouvellement" de The Reset. La direction générale se concentre moins sur le renouvellement (18 %) et plus sur la phase "Respond", un peu moins de la moitié des répondants déclarant qu'il s'agit de leur principal domaine d'intérêt.



"Les DSI et le reste de l'équipe de direction devraient s'engager avec le CA à créer une stratégie à plus long terme pour la relance - et même la survie - après la crise", a déclaré M. Iyengar.







Vice-président de la recherche chez Gartner

Source : Gartner



