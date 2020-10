Les dépenses mondiales en informatique devraient augmenter de 4 % en 2021 Selon Gartner 0PARTAGES 3 0 Les analystes ont discuté des perspectives du marché mondial des technologies de l'information lors du symposium Gartner IT/Xpo 2020 Americas



Selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., les dépenses mondiales en TI devraient atteindre 3,8 billions de dollars en 2021, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2020. Les dépenses informatiques en 2020 devraient s'élever à 3 600 milliards de dollars, soit une baisse de 5,4 % par rapport à 2019.



"Depuis 25 ans que Gartner prévoit les dépenses informatiques, il n'y a jamais eu de marché aussi volatile", a déclaré John-David Lovelock, éminent vice-président de la recherche chez Gartner. "Alors que des facteurs de stress uniques ont été imposés à toutes les industries au fur et à mesure de la pandémie, les entreprises qui étaient déjà plus numériques au début de la crise se portent mieux et continueront à prospérer jusqu'en 2021".



Tous les segments de dépenses informatiques devraient diminuer en 2020 (voir tableau 1). Les logiciels d'entreprise devraient connaître le plus fort rebond en 2021 (7,2 %) en raison de l'accélération des efforts de numérisation des entreprises qui soutiennent une main-d'œuvre éloignée, fournissent des services virtuels tels que l'enseignement à distance ou la télésanté, et tirent parti de l'hyper-automatisation pour garantir la satisfaction des demandes liées à la pandémie.



Tableau 1. Prévisions des dépenses mondiales en TI (en millions de dollars US)





Les dépenses consacrées aux systèmes de centres de données connaîtront la deuxième plus forte croissance, soit 5,2 %, en 2021, car les hyperscalers accélèrent la construction des centres de données mondiaux et les organisations régulières reprennent les plans d'expansion des centres de données et permettent au personnel de revenir physiquement sur place.



Malgré l'augmentation de l'activité dans le cloud en 2020, les entreprises passant d'abord à un environnement de travail à distance, les dépenses des entreprises dans le cloud - qui se répartissent en plusieurs catégories - ne se refléteront pas dans les revenus des fournisseurs avant 2021.



"Le ralentissement des dépenses qui a eu lieu d'avril à août de cette année, associé aux programmes "essayez avant d'acheter" des fournisseurs de services cloud, a pour effet de déplacer les revenus du cloud hors de 2020", a déclaré M. Lovelock. "Le cloud a fait ses preuves cette année : il a fonctionné tout au long de la pandémie, il a augmenté et diminué. Ce point de preuve permettra d'accélérer la pénétration du cloud jusqu'en 2022".



"Avec l'incertitude des revenus qui fait passer l'argent du roi à l'empereur, les DSI donnent maintenant la priorité aux projets informatiques où le délai de rentabilisation est le plus court", a déclaré M. Lovelock.



"Les entreprises ont plus d'informatique à faire et moins d'argent pour le faire, donc elles retirent de l'argent des domaines qu'elles peuvent se permettre, comme le rafraîchissement des téléphones portables et des imprimantes, ce qui explique pourquoi il y aura moins de croissance dans les segments des appareils et des services de communication", a ajouté M. Lovelock. "Au lieu de cela, les DSI dépensent davantage dans des domaines qui vont accélérer leur activité numérique, comme l'IaaS ou les logiciels de gestion de la relation client".



À l'avenir, la transformation numérique ne sera pas soumise à la même justification de retour sur investissement qu'avant la pandémie, car le mandat des TI devient la survie des entreprises plutôt que leur croissance.



La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur l'analyse rigoureuse des ventes de milliers de fournisseurs pour toute la gamme de produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaires, complétées par des sources de recherche secondaires, pour constituer une base de données complète sur la taille du marché sur laquelle fonder ses prévisions.



