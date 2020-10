Les marges d'Intel s'effondrent alors que les clients se tournent vers des puces moins chères Les actions diminuent de 10% 0PARTAGES 2 0 Intel Corp INTC.O a indiqué que les marges ont chuté au cours du dernier trimestre, les consommateurs ayant acheté des ordinateurs portables moins chers et les entreprises touchées par la pandémie et les gouvernements ayant réduit leurs dépenses en matière de centres de données, une nouvelle qui a fait chuter ses actions de 10 %.



Intel, le principal fournisseur de puces de processeur pour les PC et les centres de données, a été confronté à des retards de fabrication. En juillet, elle a déclaré que sa nouvelle génération de puces avait six mois de retard.



Les ventes de puces sont en plein essor, mais les clients veulent des puces moins chères plutôt que les offres d'Intel, plus performantes et plus chères, ce qui entraîne une baisse des marges brutes globales.



La pandémie a donné un coup de fouet à Intel, sous la forme d'une augmentation des ventes de portables, car les employés et les étudiants travaillent et apprennent à la maison. Selon FactSet, les ventes de son groupe de PC ont atteint 9,8 milliards de dollars, battant les estimations des analystes à 9,09 milliards de dollars.



Mais Intel a vendu un volume plus important de puces moins rentables dans son activité PC, faisant baisser les marges d'exploitation à 36% au troisième trimestre contre 44% un an plus tôt.



"Vous voyez la demande se déplacer des ordinateurs de bureau et des PC d'entreprise haut de gamme vers les PC d'entrée de gamme pour le grand public et l'éducation", a déclaré le directeur financier George Davis à Reuters dans une interview. "Même si le volume est bon, vos (prix de vente moyens) sont en baisse, ce qui a un léger impact sur vos marges brutes".





Selon M. Davis, une dynamique similaire a frappé le secteur des centres de données, où les dépenses des gouvernements et des entreprises ont chuté de 47 % après deux trimestres de croissance et où les marges d'exploitation sont passées de 49 % à 32 %. Les revenus des centres de données d'Intel ont chuté de 7 % à 5,9 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 6,21 milliards de dollars pour les analystes, selon FactSet.



Si les clients du cloud computing et les opérateurs de réseaux 5G ont contribué à combler une partie du déficit, ces puces sont moins chères, a déclaré M. Davis.



"Le principal problème pour Intel à l'approche de 2021 reste la pression sur les marges brutes et la détérioration de sa position de leader en raison des retards dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour les nœuds de processus", a déclaré KinNgai Chan, analyste au Summit Insights Group.



Intel est confrontée à des concurrents tels qu'Advanced Micro Devices Inc AMD.O et Nvidia Corp NVDA.O. Ces concurrents font appel à des fabricants extérieurs et ont profité des difficultés d'Intel pour gagner des parts de marché dans les centres de données et les PC, AMD en particulier ayant atteint cette année sa part de marché la plus élevée depuis 2013.



Intel a cependant déclaré qu'une usine de puces de 10 nanomètres en Arizona avait atteint sa pleine capacité de production et qu'elle prévoyait maintenant d'expédier des volumes de produits 10 nm 30 % plus élevés en 2020 par rapport aux prévisions de janvier.



Hors éléments, elle a gagné 1,11 $ par action, conformément aux estimations, selon les données IBES de Refinitiv.



La société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes prévoyaient un chiffre d'affaires de 17,36 milliards de dollars.



Au début de la semaine, Intel a déclaré qu'elle vendrait une entreprise de puces mémoire à SK Hynix 000660.KS, une entreprise coréenne qui perd de l'argent, dans le cadre d'un accord de 9 milliards de dollars en espèces, Intel s'accrochant à une unité de puce mémoire plus avancée et utilisant l'argent pour investir dans d'autres produits.



L'entreprise a également déclaré avoir lancé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars en août.



"Son action se négocie à 10 fois les bénéfices et semble bon marché", a déclaré Patrick Moorhead, analyste principal de Moor Insights & Strategy.



