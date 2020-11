65 % du PIB mondial sera numérisé d'ici 2022, ce qui entraînera plus de 6,8 billions de dollars d'investissements directs de 2020 à 2023 Selon les prévisions d'IDC 0PARTAGES 3 0 L'accélération des investissements en matière de DX crée une gravité économique car les entreprises s'appuient sur les stratégies et les investissements existants, devenant ainsi de futures entreprises numériques à l'échelle



International Data Corporation (IDC), le plus grand cabinet d'études de marché du monde dans le domaine de la transformation numérique (DX), a dévoilé IDC FutureScape : Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions (IDC #US46880818).



Selon le nouveau rapport, malgré une pandémie mondiale, les investissements directs dans la transformation numérique (DX) continuent d'augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,5 % de 2020 à 2023 et devraient approcher les 6,8 billions de dollars, les entreprises s'appuyant sur les stratégies et les investissements existants pour devenir de futures entreprises numériques à l'échelle.



Lors d'un webinaire, les analystes d'IDC Bob Parker et Shawn Fitzgerald ont discuté des principales prévisions qui auront un impact sur les DSI et les professionnels de l'informatique en ce qui concerne la transformation numérique au cours des cinq prochaines années et ont offert des conseils pour gérer les implications de ces prévisions sur les priorités d'investissement et les stratégies de mise en œuvre.





Les prévisions de l'IDC FutureScape for Worldwide Digital Transformation sont les suivantes :



Prévision 1 : L'accélération des investissements de DX crée une gravité économique. L'économie reste sur la voie de son destin numérique avec 65 % du PIB mondial numérisé d'ici 2022 et entraînera plus de 6,8 billions de dollars d'investissements directs en DX de 2020 à 2023.





Prévision 2 : Les structures d'organisation numérique et les feuilles de route sont mûres. D'ici 2023, 75 % des organisations disposeront de feuilles de route complètes pour la mise en œuvre de la transformation numérique (DX), contre 27 % aujourd'hui, ce qui entraînera une véritable transformation dans toutes les facettes des entreprises et de la société.





Prévision 3 : Les systèmes de gestion numérique sont arrivés à maturité. D'ici 2023, 60% des dirigeants des organisations du G2000 auront modifié leur orientation de gestion, passant des processus aux résultats, en établissant des modèles de fonctionnement plus agiles, innovants et empathiques.





Prévision 4 : L'essor de la plate-forme numérique et des écosystèmes étendus. D'ici 2025, sous l'effet de la volatilité des conditions mondiales, 75 % des chefs d'entreprise exploiteront les capacités des plateformes numériques et des écosystèmes pour adapter leurs chaînes de valeur à de nouveaux marchés, industries et écosystèmes.





Prévision 5 : Une première approche numérique. Alors que le "numérique d'abord" prévaut dans chaque expérience, 60 % des entreprises investiront massivement dans la numérisation de l'expérience des employés en 2021, transformant ainsi la relation entre employeurs et employés.





Prévision 6 : Réinvention du modèle économique. D'ici 2021, au moins 30 % des organisations accéléreront l'innovation pour soutenir la réinvention des modèles d'entreprise et d'exploitation, en accélérant les programmes de transformation pour assurer la pérennité de leurs entreprises.





Prévision 7 : Durabilité et DX. D'ici 2022, la majorité des entreprises réaliseront une plus grande valeur en combinant le numérique et la durabilité, donnant naissance à des projets axés sur le numérique et la durabilité comme norme de facto.





Prévision 8 : Cultures autochtones numériques. Pour prospérer dans l'économie de la suprématie numérique, 50 % des entreprises mettront en œuvre la culture organisationnelle optimisée pour le DX en 2025, basée sur le client et axée sur les données.





Prévision 9 : Accélérer les expériences numériques. D'ici 2022, 70 % des organisations auront accéléré l'utilisation des technologies numériques, transformant les processus commerciaux existants pour favoriser l'engagement des clients, la productivité des employés et la résilience de l'entreprise.





Prévision 10 : Plates-formes d'innovation pour les entreprises. D'ici 2023, 60% des entreprises du G2000 construiront leur propre plate-forme d'innovation commerciale pour soutenir l'innovation et la croissance dans la nouvelle normalité.







Selon Shawn Fitzgerald, directeur de recherche, Worldwide Digital Transformation Strategies : "Les organisations ayant en leur sein de nouveaux modèles commerciaux numériques qui mettent en œuvre avec succès leurs stratégies d'entreprise sur des plateformes numériques sont bien placées pour continuer à réussir dans l'économie des plateformes numériques. Nos prévisions de transformation numérique pour 2021 représentent des domaines qui offrent des opportunités notables pour différencier vos propres efforts stratégiques de transformation numérique".



Source : IDC



