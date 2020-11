Les dépenses informatiques dans la région EMEA augmenteront de 2,8% en 2021 D'après les prévisions de Gartner 0PARTAGES 3 0 Les analystes discutent des perspectives de dépenses en IT dans la région EMEA lors du Gartner IT Symposium/Xpo 2020 EMEA



Selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., les dépenses informatiques dans la région EMEA devraient atteindre 1 075 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à 2020. Les dépenses informatiques dans la région devraient diminuer de 6,5 % en 2020.



"Les effets combinés du Brexit et des interventions de santé publique COVID-19 entraîneront une baisse des dépenses informatiques dans la région EMEA en 2020", a déclaré John-David Lovelock, éminent vice-président de la recherche chez Gartner.



"Avant la pandémie, la plupart des organisations faisaient avancer leurs stratégies numériques à un rythme soutenu. En 2021, la voie à suivre pour les organisations est d'augmenter, plutôt que de diminuer, la vitesse de leurs initiatives commerciales numériques et de financer ces initiatives en détournant des fonds d'autres domaines des TI".



Les analystes de Gartner discutent des tendances macroéconomiques qui affectent le marché des TI dans la région EMEA lors du Gartner IT Symposium/Xpo EMEA, qui se déroule pratiquement jusqu'à jeudi.



Les dépenses dans tous les segments devraient diminuer en 2020 (voir tableau 1). Cependant, en 2021, alors que les entreprises commenceront à reconfigurer leurs modèles d'affaires et d'exploitation pour une nouvelle réalité, les sociétés augmenteront leurs niveaux de dépenses et déplaceront les domaines dans lesquels elles dépensent.



Tableau 1. Prévisions des dépenses en IT de l'EMEA (en millions de dollars US)





Comment les organisations de l'EMEA se procureront des technologies en 2021



Les organisations doivent répondre aux interventions de santé publique provoquées par COVID-19. Une partie de ces efforts consistera à dépenser pour des dispositifs 2021. Les dépenses en appareils des organismes de l'EMEA passeront d'une baisse de 15,1 % en 2020 à une augmentation de 1,7 % en 2021. Les dépenses pour les ordinateurs portables légers et minces sont en passe d'augmenter de 10 % et les dépenses pour les plateformes de bureau à la demande connaîtront une forte augmentation de 60 % dans la région EMEA en 2021.



"La pandémie a obligé les employeurs à adopter le travail à distance, en le transformant en une politique stratégique de la main-d'œuvre", a déclaré Ranjit Atwal, vice-président de la recherche chez Gartner. "Les PC mobiles sont une nécessité pour le travail à distance et les organisations de la région EMEA vont réorienter certaines dépenses vers les PC mobiles".



La vitesse à laquelle le travail à distance est pratiqué varie considérablement dans le monde en fonction de l'adoption des technologies de l'information, de la culture et de la diversité des secteurs d'activité. Les États-Unis seront en tête en termes de travailleurs à distance en 2021, représentant 52 % de la main-d'œuvre américaine. En Europe, les télétravailleurs britanniques représenteront 48 % de la main-d'œuvre en 2021, tandis que les télétravailleurs allemands et français représenteront respectivement 38 % et 34 %.



Les investissements dans la fourniture de technologies destinées à aider les travailleurs à distance augmenteront les dépenses consacrées à ces technologies dans la région EMEA de 5 % en 2021. En 2021, les organisations de la région EMEA augmenteront leurs dépenses totales pour les plateformes de collaboration et de contenu (17 %), les logiciels de sécurité (11 %) et les communications unifiées de conférence dans le cloud (4 %).



Source : Gartner



Et vous ?



