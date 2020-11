Le rapport Global Knowledge 2020 sur les compétences et les salaires IT est maintenant disponible 0PARTAGES 2 0 Réalisée chaque année depuis 2006 par le groupe Global Knowledge, il s'agit de la plus vaste étude sur les salaires, les certifications, les compétences dans l'informatique. Elle s’adresse à tous les techniciens et décideurs qui travaillent dans et avec les technologies de l'information.



Basé sur les réponses de plus de 9500 professionnels de l'informatique dans 159 pays, l'IT Skills and Salary Report de Global Knowledge est le plus vaste de sa catégorie, utilisé par les professionnels de l'IT, les éditeurs et constructeurs technologiques et les acteurs publics pour éclairer les décisions de carrière, de ressources et de gestion du capital humain.





Quelques chiffres en synthèse



78% des décideurs informatiques mondiaux font face à des lacunes critiques en matière de compétences

Les lacunes en matière de compétences peuvent coûter plus de 29000 $ par employé

Les nouvelles certifications peuvent augmenter le salaire de 12000 $

40% des professionnels de la technologie recherchent de nouvelles certifications dans les six prochains mois

90% des professionnels de l'informatique insatisfaits recherchent un nouvel emploi

La première raison pour laquelle les professionnels IT changent d'emploi est le manque d'opportunités de croissance et de développement





Le CEO du groupe Global Knowledge, Todd Johnstone a déclaré : «Le rapport de cette année montre que les lacunes en matière de compétences continuent de frapper durement les organisations.»



«78% des décideurs informatiques dans le monde sont confrontés à des lacunes de compétences critiques et ont du mal à trouver des employés qualifiés, ce qui nuit à la sécurité, à l'efficacité et à la productivité. De nombreux services informatiques ont des charges de travail intenables, ce qui crée du stress chez les employés et des difficultés à atteindre les objectifs de qualité.

Le manque de compétences nécessaires peut entraîner jusqu'à 520 heures de travail perdues par employé par an, ce qui équivaut à 29000 $.»



«À la hausse, les professionnels de l'informatique qualifiés voient de bonnes opportunités de carrière. Les professionnels qui obtiennent de nouvelles certifications avec des compétences en demande se positionnent pour des augmentations de salaire de plus de 12000 $. »



Les professionnels de l'informatique veulent des opportunités de croissance et de développement



62% des professionnels ont changé d'emploi parce que les organisations précédentes n'avaient pas investi dans leur développement

40% recherchent de nouvelles certifications pour obtenir des bénéfices immédiats

90% des professionnels insatisfaits prévoient de changer d'employeur l'année prochaine





La certification professionnelle est également largement abordée dans ce rapport, en lien avec la validation des compétences et le niveau de rémunération.



Les thématiques de certification les plus rémunératrices sont le Cloud Computing et la cybesécurité.



En parallèle de l'expérience associée, les certifications AWS, Google Cloud, (ISC)2, ISACA et Google Cloud contribuent aux meilleurs salaires.



Les principaux domaines d'investissement technologique cités pour 2021 :



Microsoft

AWS

Cisco



L'enquête 2021 sur l'évolution des compétences est ouverte



Sitôt livré l’IT Skills & Salary Report de l’année, Global Knowledge lance une nouvelle enquête mondiale, qui comprend cette année des questions sur les impacts du COVID-19. Tous les professionnels de l'informatique – techniciens et décideurs - sont invités à participer à la 14ème édition du rapport sur les compétences et salaires de l'IT jusqu'au 31 décembre 2020.



Téléchargez le rapport complet



Répondre à l'invitation pour la 14ème édition du rapport sur les compétences et salaires de l'IT



A propos de Global Knowledge



Global Knowledge est l'un des principaux organismes de formation en compétences IT, Business et Méthodes, qui soutient les grandes entreprises et les professionnels de la technologie avec des solutions d'apprentissage innovantes et flexibles, à tout moment et en tout lieu.



