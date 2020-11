Le numérique connaît une accélération spectaculaire depuis la COVID-19 D'après une enquête de Gartner auprès des directeurs financiers 0PARTAGES 3 0 Les directeurs financiers prévoient d'augmenter considérablement le temps qu'ils consacrent à la mise en œuvre des investissements numériques, la majorité d'entre eux étant incertaine quant à leur réussite



Une enquête menée par Gartner, Inc. auprès de 173 directeurs financiers en octobre 2020 a mis en évidence une liste impressionnante de priorités numériques pour 2021, allant de la mise en œuvre de technologies avancées d'analyse des données et d'automatisation des processus robotiques (RPA) à l'accélération des compétences numériques au sein de leurs équipes. L'enquête a également révélé que la plupart des directeurs financiers n'étaient pas sûrs de pouvoir atteindre leurs objectifs numériques prioritaires pour l'année à venir.



"La pandémie COVID-19 a obligé les directeurs financiers à évaluer brutalement les capacités numériques actuelles de leurs organisations et de leurs fonctions, et ils ont clairement constaté que de nombreux domaines faisaient défaut", a déclaré Alexander Bant, chef de la recherche au sein du cabinet Gartner Finance. "L'année prochaine, il s'agira d'accélérer les calendriers d'investissement numérique pour passer du rythme d'un marathon pluriannuel à un sprint de 12 mois. Cependant, la plupart des directeurs financiers ne sont pas sûrs de franchir avec succès la ligne d'arrivée dans nombre de ces domaines".



L'enquête de Gartner a demandé aux directeurs financiers où ils passeront plus de temps en 2021 qu'en 2020, et où ils prévoient des difficultés pour atteindre leurs objectifs. Parmi les priorités numériques, les trois principaux domaines nécessitant un plus grand investissement en temps étaient également accompagnés de niveaux de doute significatifs parmi les DAF, la moitié ou plus d'entre eux s'attendant à ce qu'il soit difficile d'atteindre leurs principaux objectifs numériques (voir figure 1).



Si 82 % des répondants ont indiqué que les technologies et outils avancés d'analyse des données étaient une priorité absolue, presque autant, soit 78 %, s'attendaient à ce qu'il soit difficile d'atteindre leurs objectifs dans ce domaine l'année prochaine.



Figure 1 : Principales priorités numériques des DAF







"Digital Must-Dos" pour les directeurs financiers en 2021



De nombreux directeurs financiers cherchent à relancer des investissements de croissance bloqués tout en optimisant les coûts afin de mieux refléter les nouvelles réalités commerciales. Parmi ces réalités, les plus importantes sont la satisfaction des nouvelles préférences des clients, façonnées par la pandémie, notamment une plus grande attente en matière de rapidité, de livraison multicanal et de disponibilité permanente.



"Les directeurs financiers sont confrontés à une double exigence : financer l'entreprise numérique au sens large, tout en veillant à ce que leur propre fonction soit dotée des outils, des technologies et des talents nécessaires à une transformation réussie", a déclaré M. Bant. "Heureusement, de nombreuses priorités numériques, telles que la RPA, devraient également soutenir les objectifs d'optimisation des coûts des directeurs financiers, au moins à long terme".



Les directeurs financiers devraient s'attacher en priorité à identifier les investissements qui permettront d'obtenir des résultats commerciaux positifs et d'améliorer les performances des employés dans le cadre de nouveaux modèles de travail hybrides. Les directeurs financiers devront réévaluer la façon de mesurer les performances des entreprises dans cet environnement tout en encourageant de nouveaux modèles d'entreprise qui soutiennent la croissance numérique.



Les principales priorités numériques viennent du monde de la finance



M. Bant a suggéré d'accélérer l'utilisation de la RPA pour libérer le temps des membres de l'équipe sur les tâches répétitives et transactionnelles. Les technologies d'analyse numérique avancées peuvent aider les organismes financiers à fournir des informations à l'échelle et à créer des avantages concurrentiels à long terme. Attirer les talents de la finance numérique nécessaires pour maximiser la valeur de l'analyse et de l'automatisation peut être plus facile à la lumière d'une réserve de talents mondiale nouvellement ouverte et disponible à distance.



"La plupart des directeurs financiers ont déjà mené des expériences à petite échelle dans le domaine de l'APR, de l'intelligence artificielle (IA) ou des technologies analytiques avancées, et ils ont vu le potentiel d'un retour sur investissement important", a déclaré M. Bant. "La clé sera maintenant d'atteindre l'échelle avec ces technologies tout en s'assurant que les directeurs financiers ont le talent en place pour gérer une entreprise toujours active et entièrement numérique".





Source : Gartner



