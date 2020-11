PCLnext Technologie propose aux développeurs un écosystème pour travailler sur des automates dans différents langages Avec une intégration flexible de logiciels et d'applications open source 0PARTAGES 6 0 Dans un monde qui évolue constamment et relie entre eux plus d’objets que d’individus, l’automatisation industrielle subit elle aussi de profondes transformations : les systèmes à structure classique mutent en systèmes cyberphysiques et les systèmes d’automatisation se doivent d'être flexibles, ouverts et interconnectés pour répondre aux exigences du futur.



Si l'on recherche une production flexible et interconnectée au sens de l'approche Industrie 4.0, la solution d'automatisation doit être plus adaptable et plus communicative. Le lien entre l’IT et l’OT devient essentiel. Tous les équipements du système d'automatisation possèdent leurs connexions statiques pour assurer un échange dynamique des données, au-delà des limites de l'installation ou de l'entreprise. C'est la seule manière de pouvoir proposer des produits à la compétitivité durable sur les marchés internationaux.



C'est dans ce contexte que Phoenix Contact a présenté une nouvelle plateforme de commande ouverte basée sur la technologie PLCnext. La solution permet la programmation parallèle basée sur des outils logiciels éprouvés, tels que Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink et PLCnext Engineer offrant ainsi à l’utilisateur le choix dans le langage de programmation utilisé. Phoenix Contact, dont le siège est à Blomberg, Ostwestfalen-Lippe, Allemagne, est un fabricant de solutions d'automatisation industrielle, d'interconnexion et d'interface.





La technologie PLCnext permet par exemple combiner des fonctions conformes à l’IEC 61131-3 ,C/C++, C# ou Matlab Simulink. Il est également possible de procéder à l'intégration aisée de logiciels de la communauté Open Source dans le système d'automatisation de Phoenix Contact, via le PLCnext store. Le PLCnext Store fournit des applications de logiciels (applis), avec lesquelles vous pouvez agrandir directement et facilement les fonctionnalités de PLCnext Control. La transparence du magasin permet aussi à d'autres fournisseurs de vendre les applications qu'ils ont développées. Avec le PLCnext Store, vous disposez des applications les plus variées pour tous les cas d'utilisation – des bibliothèques de logiciels pour une programmation accélérée, jusqu'aux applications programmées, dont l'utilisation n'exige aucune connaissance en programmation.



Pour la programmation suivant CEI 61131-3, la solution PLCnext Engineer comprend une plateforme adaptative de conception, qui offre une expérience utilisateur totalement nouvelle. Outre la programmation, ce logiciel permet la configuration, le diagnostic et la visualisation de l'ensemble du système dans un seul programme. La version de base du logiciel est gratuite. De nombreux modules d'extension peuvent être ajoutés pour que l'utilisateur puisse créer son propre logiciel personnalisé grâce à ces modules complémentaires. PLCnext Engineer réunit toutes les fonctions de base pour la configuration, la programmation, la visualisation et le diagnostic. Les modules d'extension permettent d'intégrer rapidement des fonctions et interfaces supplémentaires au logiciel :

Gain de temps et de coûts grâce à une programmation globale dans une seule interface

Besoin en formation et temps de travail réduits grâce à une interface utilisateur simplifiée

Ingénierie flexible grâce à l'intégration de modules d'extension individuels dans la version de base gratuite

Simplification du processus d'ingénierie grâce à l'utilisation de modules d'automatisation et de la programmation orientée objet





Voici quelques points importants concernant l'écosystème PCLnext Technology:

Coopération en réseau : avec la PCLnext Technology, plusieurs développeurs de différentes générations peuvent travailler indépendamment sur un programme d’automate dans différents langages de programmation. Les développeurs peuvent ainsi profiter des avantages de l’univers d’API classique, de l’ouverture et de la flexibilité de la PCLnext Technology pour le développement rapide d’applications complexes.

avec la PCLnext Technology, plusieurs développeurs de différentes générations peuvent travailler indépendamment sur un programme d’automate dans différents langages de programmation. Les développeurs peuvent ainsi profiter des avantages de l’univers d’API classique, de l’ouverture et de la flexibilité de la PCLnext Technology pour le développement rapide d’applications complexes. Exécution en temps réel indépendante du langage de programmation : vous pouvez combiner des séquences de programmation de différents langage en tâches à votre convenance. La gestion des tâches en instance de brevet de PCLnext Technology permet aux routines de programmes d’origines différentes de fonctionner comme un code API CEI -61131 classique – Vos programmes en langage évolué deviennent automatiquement déterministes. La plateforme assure un échange de données cohérent et une exécution synchrone du code du programme.

vous pouvez combiner des séquences de programmation de différents langage en tâches à votre convenance. La gestion des tâches en instance de brevet de PCLnext Technology permet aux routines de programmes d’origines différentes de fonctionner comme un code API CEI -61131 classique – Vos programmes en langage évolué deviennent automatiquement déterministes. La plateforme assure un échange de données cohérent et une exécution synchrone du code du programme. Intégration flexible de logiciels et d’applications open source : PCLnext Technology vous permet de créer n’importe quelle combinaison de parties de programmes et d’applications complètes indépendantes et différentes, selon vos souhaits. L’utilisation de logiciels et d’applications open source augmente l’efficacité de vos processus de développement. Il n’y a pas de limites aux extensions futures.

PCLnext Technology vous permet de créer n’importe quelle combinaison de parties de programmes et d’applications complètes indépendantes et différentes, selon vos souhaits. L’utilisation de logiciels et d’applications open source augmente l’efficacité de vos processus de développement. Il n’y a pas de limites aux extensions futures. Interfaces ouvertes et intégration cloud aisée : PCLnext Technology vous permet d’intégrer les interfaces et protocoles actuels et futurs pour une communication ouverte dans des systèmes de communication hautement interconnectés. Vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur l’internet des objets en vous connectant directement aux services de base de données basés sur le cloud.

PCLnext Technology vous permet d’intégrer les interfaces et protocoles actuels et futurs pour une communication ouverte dans des systèmes de communication hautement interconnectés. Vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux modèles commerciaux basés sur l’internet des objets en vous connectant directement aux services de base de données basés sur le cloud. Utilisation de votre outil de programmation favori : l’ouverture de PCLnext Technology vous permet d’utiliser le langage de programmation de votre choix, que ce soit CEI 61131 ou un langage évolué. Dans votre environnement de développement familier, comme PC Worx, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, développez aisément votre propre solution.

l’ouverture de PCLnext Technology vous permet d’utiliser le langage de programmation de votre choix, que ce soit CEI 61131 ou un langage évolué. Dans votre environnement de développement familier, comme PC Worx, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, développez aisément votre propre solution. Une plateforme pour l’automatisation sans limites : PCLnext Technology permet de réaliser des projets d’automatisation en vous affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires. Vous travaillerez avec des langages de programmation et des outils de développement, des logiciels open source et des applications en toute liberté. Intégrez individuellement des services cloud et des technologies d’avenir.

