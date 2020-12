Trois tendances pour les DSI qui auront un impact sur l'avenir du travail : IA, dextérité numérique et travail hybride Par Gartner 20PARTAGES 2 0 Selon Gartner, Inc., l'automatisation du travail de routine par l'intelligence artificielle (IA), la dextérité numérique et le travail hybride avec une main d'œuvre distribuée seront trois tendances clés ayant un impact sur l'avenir du travail sur lesquelles les DSI devraient se concentrer.



Les analystes ont discuté de l'avenir du travail en Inde et de la manière dont les changements technologiques, générationnels et culturels joueront un rôle majeur dans le façonnement de la culture du travail au cours du Gartner IT Symposium/Xpo India.



"En 2020, les organisations du monde entier ont connu une augmentation soudaine du nombre de travailleurs à distance. Pendant ce changement, l'automatisation de la main-d'œuvre, la dextérité numérique et le travail hybride ont apporté une valeur commerciale significative, une croissance des revenus et ont aidé les organisations à maintenir la continuité des activités", a déclaré Rashmi Choudhary, analyste principal de recherche au Gartner. À l'avenir, la dépendance à la technologie pour promouvoir la collaboration et un sentiment d'appartenance afin que les travailleurs à distance restent connectés et engagés dans la "nouvelle normalité" sera plus importante que jamais".



Gartner recommande que les DSI et les responsables informatiques se concentrent sur trois tendances futures du travail pour s'assurer que leurs organisations soient bien positionnées au sortir de la pandémie.





L'IA prédomine dans l'automatisation du travail de routine



L'IA automatise déjà une grande partie du travail de routine pour orienter les employés vers un travail plus important et non routinier. L'IA et les technologies d'automatisation des processus robotiques (RPA) dans l'entreprise devraient s'accélérer et avoir le potentiel d'automatiser de grandes parties du travail de routine lorsque les tâches sont rapides, connues et répétitives. Gartner prévoit que les revenus mondiaux des logiciels RPA augmenteront de 19,5 % en 2021, et continueront à croître à des taux à deux chiffres jusqu'en 2024.



L'IA fera des incursions dans de nombreux aspects des tâches non routinières et cognitives effectuées par les intellectuels. Peu d'emplois seront remplacés par l'IA, mais presque tous les emplois feront l'objet d'une certaine automatisation ou d'une augmentation. Les organisations qui combinent des humains et des machines qui se complètent mutuellement permettront à leurs employés d'effectuer leur travail plus efficacement que les experts humains ou les machines utilisant l'IA qui travaillent seuls.



La dextérité numérique va devenir critique



Les organisations peuvent acquérir un avantage concurrentiel en mettant à profit la dextérité numérique de la main-d'œuvre de la prochaine génération. À mesure que les organisations accélèrent leurs initiatives de transformation numérique, il deviendra essentiel de disposer d'une main-d'œuvre solide dotée d'une grande dextérité numérique.



Les DSI et les responsables informatiques doivent se concentrer sur l'élargissement de la charte informatique et travailler en étroite collaboration avec les responsables des ressources humaines afin d'aider les employés à adopter rapidement les nouvelles technologies et à investir dans des algorithmes et des programmes de formation bien structurés qui identifient les aptitudes et les compétences des travailleurs pour améliorer leur dextérité numérique.



"Les compétences sont décrites comme la nouvelle monnaie d'échange des talents. Elles constituent un élément fondamental pour la gestion de la main-d'œuvre dans tout secteur d'activité. L'amélioration et l'automatisation de la détection et de l'évaluation des compétences permettent une plus grande agilité organisationnelle", a déclaré Mme Choudhary.



Travailler de manière hybride avec une main-d'œuvre distribuée



D'après les recherches de Gartner, 48 % des employés travailleront probablement à distance après la pandémie, contre 30 % dans un monde prépandémique. "La pandémie COVID-19 a accéléré cette tendance, forçant de nombreuses organisations à déplacer une grande partie, voire la totalité, de leur personnel vers le travail à distance. Après la COVID-19, de nombreux employés voudront travailler à distance plus qu'avant la pandémie", a déclaré Mme Choudhary.



Les organisations augmenteront leur effectif de travailleurs hybrides pour permettre une plus grande flexibilité dans la gestion de la main-d'œuvre, à la fois pour réaliser des économies et pour faire face aux absences temporaires pour cause de maladie ou de soins. Les organisations informatiques et de ressources humaines manifestent un intérêt renouvelé pour les plateformes de travail à distance de nouvelle génération qui améliorent le temps et la présence, la planification, la gestion des absences et la gestion des tâches des travailleurs hybrides.



Source : Gartner



Et vous ?



Que pensez-vous de ces trois tendances ?