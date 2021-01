Le potentiel de gains rapides du bitcoin, ainsi que les attentes qu'il pourrait devenir une méthode de paiement courante, ont attiré la demande de grands investisseurs américains, ainsi que de traders qui s'en tiennent normalement aux actions., a déclaré Dennis Dick, négociateur pour compte propre chez Bright Trading LLC., a-t-il dit.Pourtant, intrigué par l'histoire du bitcoin et l'intérêt qu'elle suscite auprès des investisseurs institutionnels, il a placé 1 % de sa valeur nette dans un fonds bitcoin il y a environ cinq semaines, dont la valeur a doublé depuis, et il en a vendu la moitié jeudi., a-t-il déclaré.Les récents gains ont fait passer la capitalisation boursière des bitcoins au-delà de 536 milliards de dollars, selon le site web de l'industrie CoinMarketCap.Après avoir atteint un plus haut dépassant les 33 000 dollars, le Bitcoin est reparti en baisse, puis encore en hausse, etc...Ce lundi 4 janvier, le Bitcoin a fortement chuté, perdant du terrain par rapport au record de 34 800 dollars atteint un jour plus tôt, les opérateurs citant la volatilité des marchés à terme à fort effet de levier.La valeur des bitcoins a chuté de plus de 14 % après avoir atteint 33 670 dollars, effaçant ainsi plus de la moitié de la hausse de 20 % enregistrée depuis la veille du Nouvel An, pour atteindre un record de 34 800 dollars dimanche.Bitcoin a baissé de 8 % à 30 542 dollars., a déclaré Richard Galvin du crypto-fonds Digital Asset Capital Management.Les traders ont déclaré que la baisse du bitcoin lundi n'était pas inhabituelle pour cet actif volatile, dont les fluctuations de prix brutales l'ont en partie empêché d'être largement utilisé comme monnaie., a déclaré Joseph Edwards de la société de courtage crypto Enigma Securities., a-t-il ajouté.Le rallye de bitcoin a été alimenté par la perception qu'il peut agir comme une couverture contre le risque d'inflation alors que les gouvernements et les banques centrales ouvrent les robinets de relance pour contrer l'impact économique de la pandémie COVID-19.Sources : Bright Trading LLC, CoinMarketCapQue pensez-vous du bitcoin ?