Le bitcoin dépasse le record de 30 000 dollars, la valeur de la monnaie numérique ayant presque quadruplé cette année en raison de l'intérêt accru des investisseurs Prolongeant ainsi le rallye 2020 0PARTAGES 4 0 La monnaie cryptographique la plus populaire au monde a touché 30 300 dollars. Elle a augmenté de près de moitié depuis qu'elle a franchi pour la première fois la barre des 20 000 dollars le 16 décembre.



Le potentiel de gains rapides du bitcoin, ainsi que les attentes qu'il pourrait devenir une méthode de paiement courante, ont attiré la demande de grands investisseurs américains, ainsi que de traders qui s'en tiennent normalement aux actions.







"Vous pouvez acheter une action comme Amazon, vous pouvez acheter une action comme Apple, et vous savez ce que vous avez", a déclaré Dennis Dick, négociateur pour compte propre chez Bright Trading LLC. "Bitcoin, vous n'avez que des chiffres sur un écran et vous espérez vraiment que le gars derrière vous le voit comme valant plus que ce que vous venez de payer, donc c'est une vue purement spéculative", a-t-il dit.



Pourtant, intrigué par l'histoire du bitcoin et l'intérêt qu'elle suscite auprès des investisseurs institutionnels, il a placé 1 % de sa valeur nette dans un fonds bitcoin il y a environ cinq semaines, dont la valeur a doublé depuis, et il en a vendu la moitié jeudi.



"Lorsque vous doublez votre argent en cinq semaines, si vous en vendez la moitié, je me dis que vous jouez maintenant avec l'argent de la maison", a-t-il déclaré.



Les récents gains ont fait passer la capitalisation boursière des bitcoins au-delà de 536 milliards de dollars, selon le site web de l'industrie CoinMarketCap.



Après avoir atteint un plus haut dépassant les 34 000 dollars, le Bitcoin est reparti en baisse, puis encore en hausse, etc...



Sources : Bright Trading LLC, CoinMarketCap



