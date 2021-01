Les logiciels de mauvaise qualité coûteraient plus de 2 000 milliards de dollars aux entreprises

Ce chiffre comprend la mauvaise qualité des logiciels résultant de pannes, de projets de développement infructueux, de problèmes liés aux systèmes existants, de dettes techniques et de la cybercriminalité favorisée par les faiblesses et les vulnérabilités exploitables des logiciels., déclare Joe Jarzombek, directeur des programmes gouvernementaux et des infrastructures critiques chez Synopsys.La défaillance des logiciels opérationnels est le principal facteur du coût de la mauvaise qualité des logiciels, estimé à 1,56 billion de dollars. Ce chiffre représente une augmentation de 22 % depuis 2018. Compte tenu de l'augmentation des défaillances de la cybersécurité, et sachant que de nombreuses défaillances ne sont pas signalées, ce chiffre pourrait être une sous-estimation du coût réel.Le coût des projets de développement infructueux est estimé à 260 milliards de dollars, soit une augmentation de 46 % depuis 2018. Depuis plus de dix ans, le taux d'échec des projets se maintient autour de 19 %. Les causes sous-jacentes sont variées, mais un thème récurrent est le manque d'attention portée à la qualité. Les recherches suggèrent cependant que les taux de réussite augmentent de façon spectaculaire lorsqu'on utilise la méthodologie agile et DevOps.Les problèmes liés aux anciens systèmes représentent 520 milliards de dollars de coûts dus à la mauvaise qualité, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 635 milliards de dollars de 2018. Les États-Unis ont dépensé 1600 milliards de dollars en 2020 pour l'informatique, dont environ 75 % pour les systèmes hérités, soit 1200 milliards de dollars., déclare Herb Krasner, auteur du rapport et membre du conseil consultatif du CISQ.Source : CISQ Que pensez-vous de la mauvaise qualité des logiciels ?À quoi est-ce dû principalement ?