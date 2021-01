La firme française, dirigée par son directeur général Elie Girard, a fait une démarche officielle auprès de DXC cette semaine, évaluant la société cotée à New-York à plus de 10 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré deux sources à Reuters sous couvert d'anonymat.DXC a déclaré avoir reçu une proposition de rachat mercredi soir et n'avoir eu aucune connaissance préalable d'un quelconque intérêt de la part d'Atos. Elle a qualifié l'offre de "non sollicitée, préliminaire et non contraignante", ajoutant que son conseil d'administration l'évaluerait.Les actions de DXC, qui est une ancienne entreprise de Hewlett Packard Enterprise, ont augmenté de 10 % à 29,13 dollars à 1517 GMT, le jeudi 07 janvier, tandis qu'Atos a chuté de 12 % aux informations, ce qui en fait le titre le moins performant de l'indice SBF-120 de Paris.Atos travaille avec des conseillers sur l'éventuelle offre de DXC, qui renforcerait sa présence aux États-Unis en lui donnant accès à une large gamme de clients et de produits B2B, notamment des analyses et des applications cloud ainsi que des services d'externalisation informatique.Atos a déclaré dans sa déclaration qu'il appliquerait unedans la quête de DXC, avertissant qu'il n'y avait aucune certitude que cette approche aboutirait à un accord.En cas de succès, une combinaison avec DXC entraînerait des synergies et des économies de coûts pour Atos, qui s'est lancé dans une série d'acquisitions ces dernières années, selon les sources.L'entreprise française a dépensé 3,4 milliards de dollars pour acheter le fournisseur de services informatiques Syntel, basé dans le Michigan, dans le cadre d'une transaction en espèces en 2018, ce qui constitue sa plus grosse opération à ce jour.Elle cherche maintenant à profiter de la demande des investisseurs pour des actifs technologiques résistants aux pandémies pour conclure un accord qui serait de l'ordre de sa propre valeur marchande de 8,2 milliards d'euros (10,1 milliards de dollars), toujours selon les sources.DXC, fondée en 2017 lorsque Hewlett Packard Enterprise a abandonné ses activités de services aux entreprises, est aux prises avec une dette croissante. Le patron Mike Salvino a pris la barre en 2019 et a ensuite annoncé une révision stratégique des actifs non essentiels., a déclaré l'une des sources.DXC a dévoilé mercredi 06 janvier son projet de vendre son unité Fixnetix - qui fournit des services de négociation externalisés de front office aux banques d'investissement, aux fonds spéculatifs et aux bourses - à Options Technology pour un montant non divulgué.L'année dernière, elle a empoché 5 milliards de dollars de la vente de son activité de technologie de santé à la société d'investissement privé Veritas Capital.La société basée à Tysons, en Virginie, dont la valeur marchande est de 6,7 milliards de dollars, a vu ses revenus tomber de 20,75 milliards de dollars en 2019 à 19,6 milliards de dollars en 2020, tandis que sa dette totale est passée de 7,4 milliards de dollars en 2019 à 9,9 milliards de dollars en 2020.Atos s'est récemment lancé dans une série d'acquisitions ciblées, en rachetant des sociétés de cybersécurité, d'intelligence artificielle et de conseil numérique dans le but d'augmenter son chiffre d'affaires de 5 à 7 % à moyen terme.Elle a racheté la société d'intelligence artificielle et de science des données Miner & Kasch en avril et le groupe de conseil sur le cloud basé aux États-Unis Maven Wave en 2020, ainsi que la société de cybersécurité IDnomic et le spécialiste de l'énergie X-Perion en 2019.Après avoir annulé le versement du dividende 2020 en avril, Atos a déclaré qu'il maintiendrait sa politique de dividende et utiliserait le cash-flow disponible restant pour financer de nouvelles acquisitions.Qu'en pensez-vous ?