L'American Economic Liberties Project, un groupe anti-monopole influent basé à Washington, a publié un rapport contenant des conseils pour les responsables de l'application des lois antitrust au sein de la prochaine administration. Le groupe est dirigé par Sarah Miller, qui travaille avec l'équipe de transition du président élu Joe Biden et a contribué à faire de l'application des règles antitrust contre les grandes entreprises technologiques une question d'intérêt général.Les recommandations du rapport offrent un aperçu des réflexions qui pourraient influencer l'élaboration des futures politiques sous l'administration Biden.Le groupe a demandé au ministère américain de la justice d'indiquer clairement qu'il poursuivra l'action antitrust contre Google en élargissant le champ des litiges au-delà de la recherche aux cartes, aux voyages et à son app store.Le ministère de la Justice a poursuivi Google le 20 octobre, accusant la société d'un billion de dollars de dominer la recherche et la publicité. En décembre, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi Facebook en justice, affirmant que l'entreprise avait utilisé une stratégie "acheter ou enterrer" pour nuire à ses rivaux.Le rapport demande à l'administration Biden de nommer des responsables antitrust agressifs au sein du ministère de la justice et de la FTC et exhorte le candidat au poste de procureur général de Biden, Merrick Garland, à, a déclaré M. Miller à Reuters.Les partisans de ce point de vue veulent que l'application des règles antitrust s'éloigne de la norme actuelle qui se contente de vérifier si les consommateurs bénéficient de prix plus bas.Le rapport encourage les organismes antitrust à contester les fusions impliquant un acheteur puissant et demande aux régulateurs de cesser de conclure des accords avec des entreprises qui ne les obligent pas à admettre leurs méfaits.Entre autres recommandations, il souhaite supprimer les clauses de non-concurrence dans les accords de travail et mettre fin aux conflits d'intérêts en empêchant les entreprises d'opérer et de se faire concurrence sur la même plate-forme. Par exemple, Amazon.com Inc. gère un marché tiers, axé sur les vendeurs, sur lequel elle est également en concurrence.Le rapport demande également à la FTC d'engager en priorité une procédure antitrust contre Amazon pour avoir porté préjudice à ses concurrents.Source : American Economic Liberties ProjectQu'en pensez-vous ?Pensez-vous que ces actions en justice contribueront à mettre fin aux monopoles de Facebook et Google ?