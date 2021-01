L'étude de la société d'intelligence logicielle Dynatrace montre que 89 % des DSI affirment que la transformation numérique s'est déjà accélérée, et 58 % prévoient qu'elle va continuer à s'accélérer.Cependant, 93 % d'entre eux déclarent que la capacité de l'informatique à maximiser la valeur pour l'entreprise est entravée par des difficultés, notamment le cloisonnement des équipes informatiques et commerciales. En outre, 74 % d'entre eux déclarent en avoir assez de devoir rassembler des données provenant de plusieurs outils pour évaluer l'impact des investissements informatiques sur l'entreprise. Selon 40 % d'entre eux, la collaboration limitée entre les équipes BizDevOps perturbe la capacité de l'informatique à répondre rapidement aux changements soudains des besoins de l'entreprise.Le rapport montre également que 16 % du temps d'une équipe informatique est consacré à des réunions avec l'entreprise pour identifier les causes et les solutions des problèmes. Ce seul problème coûte en moyenne 1,7 million de dollars par an aux organisations en raison de la perte de productivité., déclare Mike Maciag, directeur marketing chez Dynatrace.Parmi les autres résultats, 49 % des DSI déclarent avoir une visibilité et des données limitées sur le point de vue des utilisateurs quant à la performance des services numériques. Seules 14 % des entreprises disposent d'une plate-forme unique permettant une collaboration entre les équipes et une véritable compréhension de l'impact de l'informatique sur l'entreprise, tandis que 49 % affirment que les équipes informatiques et commerciales travaillent en vase clos., ajoute Maciag.Source : Dynatrace Qu'en pensez-vous ?Comment est gérée la transformation numérique au sein de votre organisation ?