Le rapport montre que près de la moitié des répondants ont l'intention d'accroître leur utilisation du SD-WAN, tandis que près de 60 % prévoient d'augmenter ou d'accroître considérablement leur utilisation du MPLS.L'intérêt des clients pour l'UCaaS (Unified Communications as a Service) a fait un bond de 86 % au début de la crise COVID-19. Les centres de contact en tant que service ont également connu un regain d'intérêt, avec la plus forte croissance dans le secteur médical et des soins de santé, avec un taux de déplacement prévu de 40 %.Mais alors que les technologies de rupture remplacent rapidement leurs prédécesseurs, les décideurs informatiques des entreprises s'accrochent encore aux systèmes existants pour diverses raisons, notamment des problèmes de sécurité. 56 % des personnes interrogées citent la sécurité comme raison pour laquelle leur entreprise n'a pas encore abandonné les anciennes technologies, ce qui indique un besoin encore plus grand de la base de connaissances des conseillers de confiance à l'horizon 2021. Près des deux tiers des personnes interrogées déclarent travailler avec des conseillers de confiance pour les aider dans leur processus de décision informatique., déclare Ken Presti, vice-président de la recherche et de l'analyse chez AVANT.Sur une note moins positive, cependant, environ 70 % des personnes interrogées craignent qu'une brèche de sécurité réussie ne leur fasse perdre leur emploi.Source : AVANT Communications Que pensez-vous de ces nouvelles technologies ?