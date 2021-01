Elle constate que les consommateurs et le grand public sont de plus en plus préoccupés par la manière dont leurs données personnelles sont utilisées. 87 % des consommateurs ont exprimé des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des outils qu'ils doivent utiliser pour travailler, interagir et se connecter à distance.Mais malgré cela, 57 % sont favorables à ce que les employeurs utilisent les données pour contribuer à la sécurité sur le lieu de travail, bien que moins de la moitié d'entre eux soient favorables au suivi de la localisation, à la recherche de contacts, à la divulgation d'informations sur les personnes infectées et à l'utilisation d'informations individuelles pour la recherche.Du côté des entreprises, 60 % des organisations disent ne pas être préparées aux exigences de sécurité et de protection de la vie privée qu'implique le passage au travail à distance et 93 % des organisations se sont tournées vers leurs équipes de protection de la vie privée pour les aider à relever ces défis. 90 % des entreprises déclarent qu'elles communiquent désormais les données relatives à la protection de la vie privée à leur conseil d'administration., déclare Harvey Jang, vice-président et directeur de la protection de la vie privée chez Cisco.Source : Cisco Qu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle pris plus de dispositions pour améliorer la sécurité des données privées des salariés?