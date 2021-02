Elon Musk Elon Musk

Ces commentaires font suite à l'utilisation de la balise "#bitcoin" sur son profil Twitter, qui a fait monter la cryodevise de 14%.Musk, PDG de Tesla Inc, est connu pour ses commentaires sur Twitter qui font bouger les marchés et il l'a reconnu lors de ses débuts sur l'application Clubhouse sur invitation seulement., a-t-il déclaré., a-t-il indiqué, ajoutant qu'il aurait dû l'acheter il y a huit ans.Le bitcoin s'est dernièrement négocié en hausse de 3,7 % à 34 390 dollars, après avoir bondi de plus de 300 % en 2020.Sur le vaste chat, Musk a discuté des memes, de Mars, de ses entreprises et des vaccins, entre autres sujets. Il a également interviewé Vladimir Tenev, co-fondateur de l'application de courtage en ligne Robinhood, qui est sous le feu des critiques pour avoir empêché des investisseurs de détail d'acheter des actions GameStop.Les actions GameStop ont fait un bond de 400% la semaine dernière après que des investisseurs particuliers se soient regroupés pour acheter des actions du détaillant américain de jeux vidéo, envoyant les fonds spéculatifs se battre pour couvrir les paris perdants.M. Tenev a déclaré que la rumeur du marché était fausse et que Citadel Securities - la branche de tenue de marché du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Ken Griffin - avait fait pression sur Robinhood pour qu'il bloque les investisseurs de détail., a déclaré M. Tenev, ajoutant que Robinhood avait temporairement interrompu les transactions pour répondre aux exigences de capital réglementaire.La semaine dernière, Musk a tweeté, ce que beaucoup sur le marché ont interprété comme une manifestation apparente de soutien aux petits investisseurs. "Stonks" est un terme ironique qui désigne des actions largement utilisées sur les médias sociaux.Musk a également discuté des vaccins COVID-19, disant qu'il s'attendait à une avalanche de ces derniers prochainement. Il a ajouté que les autorités devraient se concentrer sur la distribution de la première dose de vaccins dans les plus brefs délais et s'inquiéter de la deuxième dose plus tard, pour accélérer les choses.Source : Elon MuskQue pensez-vous de ces déclarations d'Elon Musk ?Pensez-vous que le bitcoin sera effectivement plus accepté ?