Selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à 2020. L'essor du développement à distance durant la pandémie COVID-19 continuera à stimuler l'adoption du low-code, malgré les efforts continus d'optimisation des coûts., a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche chez Gartner.Le low-code en tant que mouvement social et technologique général devrait continuer à se développer de manière significative. Par exemple, les plateformes d'application low-code (LCAP) devraient rester la plus grande composante du marché des technologies de développement low-code jusqu'en 2022, augmentant de près de 30 % à partir de 2020 pour atteindre 5,8 milliards de dollars en 2021 (voir tableau 1).*Les autres technologies LCD comprennent les outils de développement rapide d'applications mobiles (RMAD) et les outils de développement rapide d'applications (RAD). Le low-code est l'évolution des RAD vers le cloud et les modèles SaaS. Notez que Gartner définit une plateforme d'application sans code comme un LCAP qui ne nécessite que la saisie de texte pour des formules ou des expressions simples. Le marché des LCAP comprend donc les plateformes sans code. En outre, "pas de code" n'est pas un critère suffisant pour des tâches comme le développement citoyen, car de nombreuses tâches complexes de configuration d'outils ne sont pas codées mais nécessitent néanmoins des compétences spécialisées. La somme des colonnes peut ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.L'accélération du commerce numérique exerce une pression sur les responsables informatiques pour qu'ils augmentent considérablement la vitesse de livraison des applications et le délai de rentabilisation. La demande accrue de solutions logicielles personnalisées pour soutenir la transformation numérique a provoqué l'émergence de développeurs citoyens en dehors du secteur informatique, ce qui a influencé la montée en puissance du low-code.Selon l'étude de Gartner, en moyenne, 41 % des employés ne travaillant pas dans le domaine des IT- ou des technologues d'entreprise - personnalisent ou créent des données ou des solutions technologiques. Gartner prévoit que la moitié des nouveaux clients low-code viendront également d'acheteurs commerciaux extérieurs à l'organisation informatique d'ici la fin de l'année 2025., a déclaré M. Biscotti.Tous les principaux fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) proposent actuellement des capacités qui intègrent des technologies de développement low code. À mesure que le SaaS gagnera en popularité et que les plates-formes de ces fournisseurs seront de plus en plus adoptées, le marché du low-code connaîtra une croissance proportionnelle des LCAP et des outils d'automatisation des processus.En outre, les technologues d'entreprise veulent créer et mettre en œuvre leurs propres idées afin d'accroître l'automatisation de leurs applications et flux de travail. Les besoins d'hyper-automatisation des entreprises seront l'un des trois principaux moteurs de l'adoption du low-code jusqu'en 2022., a déclaré M. Biscotti.Source : GatnerQue pensez-vous de la technologie low-code ?La préférez-vous à d'autres technologies de développement ?