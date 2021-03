, a déclaré Brian Burke, vice-président de la recherche chez Gartner.Les principales tendances technologiques stratégiques pour 2021 sont :L'internet des comportements (IoB) émerge à mesure que de nombreuses technologies capturent et utilisent la "poussière numérique" de la vie quotidienne des gens. L'IoB combine les technologies existantes qui se concentrent directement sur l'individu - reconnaissance faciale, localisation et big data par exemple - et relie les données qui en résultent aux événements comportementaux associés, tels que les achats en espèces ou l'utilisation d'un appareil.Les organisations utilisent ces données pour influencer le comportement humain. Par exemple, pour contrôler le respect des protocoles sanitaires pendant la pandémie en cours, les organisations pourraient exploiter l'IoB via la vision par ordinateur pour voir si les employés portent des masques ou via l'imagerie thermique pour identifier ceux qui ont de la fièvre.Gartner prévoit que d'ici à la fin de l'année 2025, plus de la moitié de la population mondiale sera soumise à au moins un programme d'IoB, qu'il soit commercial ou gouvernemental. Si l'IoB est techniquement possible, les différentes approches employées pour influencer le comportement feront l'objet de débats éthiques et sociétaux approfondis., a déclaré M. Burke.Les organisations ont besoin d'une stratégie TX car les interactions deviennent plus mobiles, virtuelles et distribuées, principalement en raison de COVID-19. La TX s'efforce d'améliorer les expériences de plusieurs parties prenantes afin d'obtenir un résultat commercial transformé. Ces expériences croisées sont des moments clés pour les entreprises qui se remettent de la pandémie et qui cherchent à se différencier en capitalisant sur les nouveaux perturbateurs expérientiels.Les DSI de toutes les régions sont plus que jamais confrontés à des risques liés à la confidentialité et à la non-conformité, à mesure que la législation mondiale sur la protection des données arrive à maturité. Contrairement aux contrôles de sécurité courants des données au repos, l'informatique de protection de la vie privée protège les données en cours d'utilisation tout en préservant le secret ou la confidentialité.Gartner estime que d'ici 2025, la moitié des grandes entreprises mettront en œuvre le calcul de protection de la vie privée pour le traitement des données dans des environnements non fiables et les cas d'utilisation de l'analyse de données multipartite. Les organisations devraient commencer à identifier les candidats au calcul de renforcement de la confidentialité en évaluant les activités de traitement des données qui nécessitent des transferts de données personnelles, la monétisation des données, l'analyse des fraudes et d'autres cas d'utilisation de données très sensibles.Le cloud distribué est la distribution de services de cloud public à différents emplacements physiques, tandis que l'exploitation, la gouvernance et l'évolution des services restent la responsabilité du fournisseur de cloud public. Il fournit un environnement agile pour les scénarios organisationnels avec une faible latence, des besoins de réduction des coûts des données et des exigences de résidence des données. Il répond également au besoin des clients de disposer de ressources de cloud computing plus proches de l'emplacement physique où se déroulent les données et les activités commerciales.D'ici 2025, la plupart des plates-formes de services de cloud fourniront au moins certains services de cloud distribué qui s'exécutent au point de besoin., a déclaré M. Burke.La notion de "Anywhere Operations" fait référence à un modèle d'exploitation informatique conçu pour soutenir les clients partout, permettre aux employés partout et gérer le déploiement de services d'entreprise sur des infrastructures distribuées. Il ne s'agit pas seulement de travailler à domicile ou d'interagir virtuellement avec les clients, mais aussi d'offrir des expériences uniques à valeur ajoutée dans cinq domaines essentiels : collaboration et productivité, accès distant sécurisé, infrastructure cloud et edge, quantification de l'expérience numérique et automatisation pour soutenir les opérations à distance.D'ici à la fin de 2023, 40 % des organisations auront appliqué les opérations à distance pour offrir aux clients et aux employés des expériences virtuelles et physiques optimisées et mixtes.Le maillage de cybersécurité permet à quiconque d'accéder à n'importe quel actif numérique en toute sécurité, quel que soit l'endroit où se trouve l'actif ou la personne. Il dissocie l'application des politiques de la prise de décision via un modèle de fourniture en cloud et permet à l'identité de devenir le périmètre de sécurité. D'ici 2025, le maillage de cybersécurité prendra en charge plus de la moitié des demandes de contrôle d'accès numérique., a déclaré M. Burke., a déclaré M. Burke.Une étude de Gartner montre que seuls 53 % des projets passent des prototypes d'intelligence artificielle (IA) à la production. Les DSI et les responsables informatiques ont du mal à faire évoluer les projets d'IA car ils ne disposent pas des outils nécessaires pour créer et gérer un pipeline d'IA de qualité production. Pour passer à la production d'IA, il faut se tourner vers l'ingénierie de l'IA, une discipline axée sur la gouvernance et la gestion du cycle de vie d'un large éventail de modèles d'IA et de décision opérationnalisés, tels que l'apprentissage automatique ou les graphes de connaissances.L'ingénierie de l'IA repose sur trois piliers fondamentaux : DataOps, ModelOps et DevOps. Une stratégie robuste d'ingénierie de l'IA facilitera la performance, l'évolutivité, l'interprétabilité et la fiabilité des modèles d'IA tout en offrant la pleine valeur des investissements en IA.L'hyperautomatisation orientée métier est une approche disciplinée que les organisations utilisent pour identifier, vérifier et automatiser rapidement autant de processus métier et informatiques approuvés que possible. Bien que l'hyperautomatisation ait connu une tendance constante au cours des dernières années, la pandémie a renforcé la demande avec l'exigence soudaine que tout soit "numérique d'abord". L'accumulation des demandes des parties prenantes commerciales a incité plus de 70 % des organisations commerciales à entreprendre des dizaines d'initiatives d'hyperautomatisation en conséquence., a déclaré M. Burke.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?