Le marché mondial des logiciels sociaux et de collaboration devrait totaliser 4,5 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 17,1 % par rapport à 2020, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc. La nécessité de soutenir le travail à distance pendant le COVID-19, ainsi que les intégrations de logiciels sociaux au sein d'autres applications d'entreprise, stimulent une croissance importante., a déclaré Craig Roth, vice-président de la recherche chez Gartner.Même si certains travailleurs commencent à retourner dans les bureaux, la COVID-19 a provoqué un changement permanent dans la structure de la main-d'œuvre qui nécessitera des investissements supplémentaires dans les technologies pour faciliter, capturer et organiser les conversations ouvertes et le partage d'informations. La pandémie a infléchi à la hausse la courbe à long terme du marché des logiciels sociaux et de la collaboration, avec une croissance à deux chiffres prévue jusqu'en 2022 (voir tableau 1).L'intégration des logiciels sociaux en tant que fonctionnalité intégrée dans d'autres applications et plateformes est une autre tendance clé qui stimule la croissance du marché. Gartner prévoit que d'ici 2025, près de 65 % des fournisseurs de logiciels d'application d'entreprise auront inclus une forme de logiciel social et de fonctionnalité de collaboration dans leurs portefeuilles de produits logiciels., a déclaré M. Roth.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Quelle est la place de ces logiciels sociaux et collaboratifs au sein de votre organisation ?