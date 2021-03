41 % des PME françaises ont gagné de nouveaux clients via des outils numériques pendant la crise

Travail collaboratif et communication client : Les solutions qui facilitent la collaboration numérique ou servent à informer ses propres clients sont celles qui ont été le plus stimulées par la pandémie : 32 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles utilisaient plus qu'auparavant les "plateformes de collaboration" telles que G-Suite ou Office 365.

32 % déclarent rechercher de plus en plus le contact avec les clients par le biais de mailings ou de newsletters.

"L’étude YouGov confirme ce que nous avons constaté l'année dernière en observant les variations de la demande sur nos différentes offres. De nombreuses PME ont réalisé que la transformation numérique peut les aider à traverser la crise", déclare Achim Weiß, PDG d'IONOS. "Bien sûr, de nombreuses entreprises étaient déjà bien positionnées avant le début de la pandémie. Pour les autres, dans le contexte actuel, il est plus important que jamais d’évaluer les bénéfices qu’elles peuvent retirer de solutions numériques en termes de visibilité et de collaboration. " déclare M. Weiß.















En France, 59% des personnes interrogées pensent que la crise sanitaire a eu un impact fort ou très fort sur la numérisation de leur entreprise. Ils sont cependant 52% à considérer que leur entreprise était suffisamment préparée sur ce plan avant la crise. À ce propos, 31% d’entre elles pensent qu’elle n’avait tout simplement pas besoin de déployer un quelconque effort de transformation numérique.L’étude porte sur un panel total de 3465 personnes travaillant dans des entreprises françaises, allemandes, espagnoles ou anglaises de 250 employés ou moins, toutes interrogées entre le 11 décembre 2020 et le 19 janvier 2021. En France spécifiquement, 1000 personnes ont été interrogées, entre le 14 et le 18 janvier.En France, les entreprises ayant pris des mesures de numérisation de leurs activités pendant la crise les voient accueillies positivement. En effet, 55 % des personnes interrogées déclarent avoir reçu des retours positifs 54% se sentent mieux équipées pour faire face à de futures crises, et 41 % ont pu gagner de nouveaux clients par ce biais. 45 % ont déclaré qu'elles associent désormais davantage leur entreprise locale à leur présence en ligne.En cas de nouvelles restrictions, la majorité (57%) des personnes interrogées estiment que l’impact serait tout de même négatif sur leur performance commerciale, mais 23 % estiment qu’il serait nul.Toujours selon les résultats des questionnaires, en France, la pandémie a largement favorisé la numérisation des PME, de nombreuses manières :Source : Ionos Que pensez-vous de cette étude ?Votre entreprise a-t-elle vu en la numérisation une solution pour faire face à la crise ?Quelle approche votre organisation a-t-elle utilisé face aux impacts de la pandémie ?