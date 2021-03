Les données IoT (hors caméras de vidéosurveillance) constituent le segment de données à la croissance la plus rapide, suivi par les médias sociaux.



Les données créées dans le cloud ne croissent pas aussi vite que les données stockées dans le cloud, mais elles augmentent tout de même plus vite que l'agrégat DataSphere.



La création de données à la périphérie augmente presque aussi vite que celle dans le cloud.



La DataSphere d'entreprise va croître deux fois plus vite que la DataSphere grand public en raison du rôle croissant du cloud pour le stockage et la consommation.



Cependant, moins de 2 % de ces nouvelles données ont été sauvegardées et conservées jusqu'en 2021 - le reste étant soit éphémère (créé ou répliqué principalement à des fins de consommation), soit temporairement mis en cache et écrasé par la suite par des données plus récentes., a déclaré Dave Reinsel, vice-président senior, Global DataSphere d'IDC.Dans les dernières prévisions DataSphere, IDC a introduit de nouveaux niveaux de segmentation dans les régions, les types de données et les types et sous-types d'appareils, et a affiné certaines parties de ses hypothèses et de ses calculs pour mieux refléter la réalité sur la base d'informations supplémentaires. Le modèle révisé prévoit que la création et la réplication de données au niveau mondial connaîtront un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23 % au cours de la période de prévision 2020-2025.Parmi les autres résultats clés de la prévision, citons les suivants :En raison de la croissance constante du volume de données créées et répliquées, IDC prévoit que l'expansion continue de la StorageSphere produira un TCAC de 19,2 % sur cinq ans pour la base installée de la capacité de stockage dans le monde. Bien que toutes les données créées ou répliquées ne soient pas sauvegardées (ou n'aient pas besoin de l'être), la croissance de la création de données entraîne en fin de compte la croissance de la base installée StorageSphere., a déclaré John Rydning, vice-président de recherche, Global DataSphere d'IDC.IDC a identifié trois raisons pour lesquelles le monde devrait stocker davantage de données qu'il crée.Premièrement, les données sont essentielles aux efforts de toute organisation pour établir une résilience numérique, c'est-à-dire la capacité d'une organisation à s'adapter rapidement à des perturbations commerciales en tirant parti des capacités numériques non seulement pour rétablir les opérations commerciales, mais aussi pour tirer parti des nouvelles conditions. Les données permettent la résilience numérique parce que les affaires dépendent des données.Deuxièmement, les entreprises transformées numériquement utilisent les données pour développer des solutions nouvelles et innovantes pour l'entreprise du futur. Les entreprises découvrent rapidement que le fait de disposer de plus de données permet non seulement d'affirmer la direction qu'elles prennent, mais aussi de créer des opportunités pour lancer de nouvelles sources de revenus dans leurs portefeuilles de produits apparemment saturés.Troisièmement, les entreprises doivent prendre le pouls de leurs employés, partenaires et clients afin de maintenir les niveaux élevés de confiance et d'empathie qui garantissent la satisfaction et la fidélité des clients. Les données sont la source de ce pouls.De nombreuses organisations sont convaincues que l'analyse des données anciennes présente une valeur latente, potentiellement non exploitée. Pourtant, le coût du stockage d'un plus grand nombre de données empêche les entreprises de modifier leurs politiques de conservation des données, ce qui leur permettrait de les conserver plus longtemps. Ce facteur devrait continuer à faire obstacle à une expansion plus rapide de la Global StorageSphere jusqu'à ce que les entreprises commencent à démontrer un retour sur investissement positif des initiatives d'analyse des données, en particulier des données anciennes. Un retour sur investissement avéré des initiatives d'analyse renforcerait la nécessité de stocker davantage de données ou de les conserver plus longtemps.Le rapport, présente des prévisions sur cinq ans pour le marché mondial du Global DataSphere. Le marché mondial de la Global DataSphere est une mesure de la quantité de nouvelles données créées, capturées et reproduites chaque année. Les prévisions sont établies en fonction de plusieurs segments, notamment les consommateurs/entreprises, les régions, le type de données, l'emplacement (cœur, périphérie, point d'extrémité) et le cloud/non-cloud.Le rapport, présente une prévision pour le marché mondial Global StorageSphere pour 2020-2025. Il mesure la taille de la base installée de la capacité de stockage, l'utilisation du stockage (ou les données stockées), et la quantité de stockage disponible chaque année. Le marché mondial de la Global StorageSphere est prévu par région, type de support, géré par les consommateurs ou les entreprises, emplacement (cœur, périphérie, point d'extrémité), type de système ou application, et cloud/non-cloud.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?