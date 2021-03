En France, 73 % des décideurs envisagent d’utiliser des services cloud pour leurs opérations de sauvegarde au cours des deux prochaines années. Les entreprises se tournent vers le cloud comme principale méthode de protection des données, mais elles prévoient également de transformer leur mode de consommation en matière de services de sauvegarde. 42 % d’entre eux ont l’intention d’avoir recours à la sauvegarde dans le cloud gérée par un fournisseur de sauvegarde as-a-Service (BaaS). Cela permettrait aux entreprises de véritablement moderniser leur système de protection des données, tout en éliminant les investissements coûteux en mode Capex et les processus manuels chronophages et moins précis.Il existe plusieurs raisons qui expliquent cette tendance. Le Veeam Data Protection Report 2021 a mis en avant le fait que la protection des données représente un obstacle à la transformation numérique (DX) ; au cours des 12 derniers mois, elle a forcé 28 % des entreprises françaises à freiner ou à stopper leurs initiatives de DX. Des processus de sauvegarde inadaptés contribuent largement à cet état de fait – en effet, les entreprises déclarent que 14 % de l’ensemble de leurs données ne sont potentiellement pas protégées. Elles ont pris conscience du fait que les opérations de sauvegarde autogérées à l’aide d’outils exclusivement sur site laissent leurs données vulnérables et retardent leurs initiatives de DX.Les décideurs considèrent que leurs entreprises ont besoin d’une solution de sauvegarde primaire qui leur permet de renforcer la fiabilité, de réduire les risques et d’améliorer leur efficacité. L’amélioration du taux de réussite des sauvegardes est un élément essentiel pour les entreprises qui sont à la recherche d’une nouvelle solution de sauvegarde primaire. D’autres motivations sous-jacentes incluent notamment l’augmentation du retour sur investissement (ROI), la réduction des coûts logiciels et matériels et l’amélioration des accords de niveau de service (SLA) en matière de RPO (perte de données maximale admissible) ou RTO (durée maximale d’interruption admissible)déclare Thierry Lottin, Country Manager France chez Veeam.Source : Veeam Que pensez-vous de ce rapport ?Le passage au cloud est-il prioritaire au sein de votre organisation ?