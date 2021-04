le déploiement de logiciels et configurations



Le logiciel est en perpétuel développement au sein de Tranquil IT. Il possède de nombreuses fonctionnalités, dont, entre autres :Ainsi, vous pouvez rapidement installer, mettre à jour ou désinstaller vos logiciels et configurations, en bénéficiantd’une remontée d’information fiable et en temps réel sur le déroulement de toutes vos actions.Mi-mars 2021, Tranquil IT sort la version 2.0 de WAPT. Cette version contiendra de nouvelles fonctionnalités telles que :Avec la sortie de WAPT 2.0, Tranquil IT procède à d'autres changements pour 2021 :Tranquil IT ne peut plus se permettre de développer ou maintenir WAPT Community (version libre et gratuite) sans bénéficier de contributions extérieures significatives. L’entreprise a donc décidé de ne plus contribuer au développement de WAPT Community au-delà de la version 1.8.2, version actuellement disponible. Le code de la version 1.8.2 sera disponible sur GitHub en lecture seule uniquement. La version compilée de WAPT Community 1.8.2 ne sera donc plus disponible à partir de cette période.Toutes les offres et supports annexes à cette version sont donc impactés par ce changement. Il est important de préciser que Tranquil IT ne s’oppose pas à une reprise du projet et a décidé de rester disponible jusqu’au 30 juin 2021 pour répondre aux diverses questions.Tranquil IT souhaite tout de même proposer une version gratuite de WAPT pour faciliter sa découverte. Voici donc les spécificités de WAPT Discovery :Tranquil IT a été fondé en 2002 à Saumur, en France, par les frères Denis et Vincent Cardon. Ils avaient alors pour vocation d'aider les entreprises et collectivités dans la gestion de leurs systèmes informatiques, et d'assister les administrateurs systèmes dans leurs tâches quotidiennes. La notoriété de Tranquil IT a grandit depuis 2012 grâce au développement en interne de WAPT, un logiciel de gestion des déploiements de logiciels et configurations.Source : Tranquil IT Que pensez-vous de cette nouvelle version de WAPT ?