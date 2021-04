Alors, Big Blue s'en met-il plein les poches en Australie au détriment des entreprises nationales ? Des critiques disent oui et évoquent des questions de souveraineté en raison du fait qu'il s'agit de systèmes liés à la défense. En effet, lors de l'attribution du premier contrat en juillet 2019, le ministère australien de la Défense a expliqué que le programme ERP prévoit de déployer une capacité initiale pour les rapports financiers en 2020, suivie d'une capacité plus importante pour la logistique et la maintenance en 2022. Il s'agit du plus grand programme de transformation des technologies de l'information et de la communication du ministère.Il devrait répondre aux exigences de la force de défense australienne en modernisant ses capacités et en créant des chaînes d'approvisionnement performantes. Le programme fournira progressivement des solutions qui toucheront chaque membre de la Défense et transformeront la façon dont la Défense mène ses activités. Il fournira une vue en temps quasi réel des informations critiques dans l'ensemble de la Défense afin de mieux éclairer la prise de décision. L'ERP modernisera, intégrera et transformera l'approche de la Défense en matière de gestion de ses finances, de ses ressources humaines, etc.SAP est le système de base, chaque service le personnalisant pour son propre usage avec l'aide de partenaires industriels, tels qu'IBM, Accenture et autres. Selon des statistiques, les produits SAP seraient utilisés par plus de 437 000 personnes dans environ 180 pays, la société allemande étant la société la plus précieuse du pays, avec un chiffre d'affaires avoisinant les 24,7 milliards d'euros en 2018 et plus de 98 000 employés dans le monde. L'on estime également que SAP serait une entreprise qui a acheté en moyenne 10 entreprises IT chaque année au cours de la dernière décennie pour accroître sa portée et ses capacités.Ses produits sont conformes aux normes de l'industrie pour un certain nombre d'applications telles que les ERP. Le nouveau système ERP, qui devrait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars sur huit ans, est basé sur la solution "Defence Forces and Public Security" (DFPS) de SAP et hébergé sur la plateforme cloud S/4 HANA. Il remplacera plus de 500 applications actuellement utilisées pour les finances, la logistique, l'approvisionnement, l'ingénierie, la maintenance et les fonctions immobilières, soit jusqu'à 90 % des applications ERP. Cependant, qu'est-ce que S/4 HANA ?SAP définit son produit S/4HANA Cloud comme étant un système de planification des ressources d'entreprise (ERP) prêt pour l'avenir. Il est fourni avec des technologies intelligentes, notamment l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse avancée. Il aide à transformer les processus de gestion grâce à une automatisation intelligente, construite pour le cloud, et fonctionne sur SAP HANA, une base de données en mémoire leader sur le marché qui offre des vitesses de traitement en temps réel et un modèle de données considérablement simplifié.La base de référence SAP S/4HANA permettra théoriquement à la Défense d'utiliser un certain nombre de modules d'extension pour répondre aux besoins vastes et variés de l'organisation, à travers ses différents agences et sites en Australie et à l'étranger. Compte tenu de la nature héritée de nombreux systèmes de Defence, le chemin de migration et de transition devra être bien cartographié pour maintenir le fonctionnement quotidien de l'organisation.« Le nouveau contrat couvrirait la construction et le déploiement de la première tranche du programme ERP de la Défense », a déclaré un porte-parole du ministère australien de la Défense. « Le travail consiste à configurer le système SAP conformément à la conception approuvée et à le livrer au personnel de la Défense », a-t-il ajouté.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ce type d'ERP doit être confié à une entreprise étrangère ?