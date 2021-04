En ce qui concerne les défis liés à l'analyse et à l'utilisation des données, seuls 42 % des répondants déclarent disposer en interne de l'expertise analytique nécessaire pour répondre aux besoins de leur entreprise, et près de quatre répondants sur dix (38 %) affirment que l'analyse en libre-service nécessite une assistance informatique, ce qui entrave l'innovation et met à rude épreuve des ressources informatiques déjà limitées.Seuls 39 % des répondants affirment que toutes leurs données sont disponibles pour le reporting et l'analyse. Sur une note plus positive, 47 % déclarent utiliser les meilleurs outils d'intégration avec une qualité de données, une gouvernance et un approvisionnement en libre-service intégrés. La mauvaise nouvelle, c'est que 49 % utilisent des outils inclus dans leur plateforme de données en mode cloud, et que nombre de ces outils ne disposent pas des services de catalogage, de qualité des données, de gouvernance et de confidentialité qui sont essentiels pour la plupart des grandes entreprises.Bien que les systèmes existants entravent les progrès, 57 % des personnes interrogées déclarent utiliser un entrepôt de données dans le cloud, et 64 % ont leurs données dans le cloud. 52 % ont des projets de science des données/apprentissage automatique en production, et 42 % testent certains cas d'utilisation. Parmi ceux qui utilisent le cloud, 41 % déclarent que cela leur a permis d'être plus agiles, et 44 % affirment que leur infrastructure et leurs coûts de cloud sont sous contrôle.déclare Michael Elliott, directeur exécutif - marketing, chez 2nd Watch.Source : 2nd Watch Que pensez-vous des résultats de cette étude ?Pourquoi, selon vous, la plupart des entreprises ne disposent pas de stratégies matures en matières de données ?