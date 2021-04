, a déclaré Fabrizio Biscotti, vice-président de la recherche chez Gartner.L'hyperautomatisation est une approche qui permet aux organisations d'identifier, de passer au crible et d'automatiser rapidement autant de processus que possible à l'aide de technologies, telles que l'automatisation robotique des processus (RPA), les plateformes d'applications low-code (LCAP), l'intelligence artificielle (IA) et les assistants virtuels.Les outils tels que la RPA, les LCAP et l'IA sont considérés comme des logiciels agnostiques, ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle organisation dans de multiples cas d'utilisation informatique et commerciale. Les logiciels agnostiques de processus seront les plus demandés en tant que facilitateurs clés de la tendance à l'hyperautomatisation. Ce marché devrait connaître une croissance à deux chiffres jusqu'en 2022 (voir tableau 1). D'autres logiciels utilisés pour automatiser des tâches plus spécifiques, tels que les systèmes ERP, de chaîne d'approvisionnement et CRM, contribueront également à la croissance du marché.Gartner prévoit que d'ici 2024, la volonté d'hyperautomatisation amènera les organisations à adopter au moins trois des 20 types de logiciels favorables aux processus qui permettent l'hyperautomatisation., a déclaré Cathy Tornbohm, vice-présidente de la recherche chez Gartner.La catégorie de logiciels favorisant l'hyperautomatisation qui connaît la croissance la plus rapide comprend des outils qui offrent une visibilité pour cartographier les activités commerciales, automatiser et gérer l'ingestion de contenu, orchestrer le travail entre plusieurs systèmes et fournir des moteurs de règles complexes.Les technologies permettant d'automatiser l'ingestion de contenu, telles que les outils de vérification des signatures, la reconnaissance optique des caractères, l'ingestion de documents, l'IA conversationnelle et la technologie du langage naturel (NLT), seront très demandées. Les organisations auront besoin de ces outils pour automatiser la numérisation et la structuration des données et du contenu – par exemple, pour automatiser le processus de numérisation et de tri des documents papier.Gartner prévoit que d'ici 2024, les organisations réduiront leurs coûts opérationnels de 30 % en combinant les technologies d'hyperautomatisation avec des processus opérationnels remaniés."Le passage à l'hyperautomatisation sera un facteur clé permettant aux entreprises d'atteindre l'excellence opérationnelle, et par la suite la réduction des coûts, dans un monde où le numérique est roi", a déclaré Mme Tornbohm.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ?L'hyperautomatisation risque de supprimer certains métiers, qu'en pensez-vous ?