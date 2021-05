Si la part de marché du leader RingCentral s'est maintenue autour de 20 %, c'est la croissance rapide de Microsoft et Zoom qui a entraîné cette hausse du taux de croissance. Leurs parts de marché étaient presque négligeables en 2019, mais en 2020, la base d'abonnés de Microsoft est rapidement passée à plus d'un million, Zoom étant sur le point de franchir le même cap. Alors que le marché a bondi de 41 %, la part de Microsoft et Zoom sur ce marché en croissance a augmenté de près de dix points de pourcentage au cours de l'année 2020.Les autres principaux fournisseurs d'UCaaS - 8x8, Mitel et Cisco - ont tous connu une forte croissance à deux chiffres du nombre d'abonnés au cours de l'année, mais chacun d'entre eux a perdu des parts de marché, leur augmentation d'échelle étant inférieure à la croissance globale. L'augmentation du nombre d'abonnés chez Fuze et LogMeIn a été globalement conforme à celle du marché global. Alors que RingCentral est le leader dans tous les segments, des PME aux grandes entreprises, la force de Microsoft réside principalement dans le marché intermédiaire et Zoom se distingue dans les grandes entreprises.Le nombre total d'abonnés UCaaS dépasse désormais largement les 15 millions et a doublé depuis la mi-2018. Si la croissance est forte dans toutes les régions, le marché mondial continue d'être dominé par les États-Unis qui représentent plus des trois quarts de tous les abonnés UCaaS. Le développement du marché n'en est qu'à ses débuts dans la plupart des autres pays, seuls le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada disposant d'une base raisonnablement importante d'abonnés UCaaS., a déclaré Jeremy Duke, fondateur et analyste en chef de Synergy Research Group.Source : Synergy Research GroupQue pensez-vous de ces données ?Pensez-vous que cette étude soit pertinente ou pas ? Au sein de votre organisation, quelle est la plateforme UCaaS utilisée ?Que pensez-vous des prévisions de croissance à long terme ?