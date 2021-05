L'ether a bondi d'environ 470 % par rapport au dollar cette année, la blockchain ethereum étant de plus en plus utilisée par les plateformes de cryptomonnaies peer-to-peer - ou décentralisées - qui permettent d'accorder des prêts en cryptomonnaies en dehors des institutions bancaires traditionnelles.La hausse a également permis à l'éther - qui, dans le monde de la cryptographie, est aussi largement appelé ethereum - de surpasser le bitcoin, dont le prix a presque doublé cette année, à mesure que les grands investisseurs se montrent favorables à cette technologie émergente., a déclaré Nick Spanos, cofondateur de Zap Protocol, un réseau décentralisé agnostique à la blockchain.La banque américaine J.P. Morgan a déclaré que le rythme d'évolution du marché de l'ethereum était "resté rapide" et qu'il y avait encore de la place pour la croissance.L'intérêt ouvert pour les contrats à terme CME Ethereum a atteint 540 millions de dollars en trois mois, ont indiqué les analystes de la banque dans une note. Un niveau similaire d'intérêt ouvert dans les contrats à terme CME Bitcoin a pris plus de deux ans après la cotation en 2017, ont-ils ajouté., a déclaré J.P. Morgan.Pourtant, les régulateurs américains ont mis en garde les investisseurs contre les risques liés aux contrats à terme sur bitcoin dans les fonds communs de placement. Dans un communiqué, la Securities and Exchange Commission a déclaré que le bitcoin était un marché hautement spéculatif qui manquait de réglementation.Les mêmes analystes de J.P. Morgan ont déclaré récemment que la valorisation croissante de l'ether n'était pas étayée par des données montrant l'ampleur de son utilisation.Des facteurs tels que le nombre d'adresses numériques actives dans son réseau seraient plus cohérents avec un prix d'environ 1 000 dollars, a déclaré la banque américaine.Source : U.S. bank J.P. MorganQue pensez-vous de cette croissance de l'ether ?Quel est votre avis sur les cryptomonnaies en général ?