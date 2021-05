L'Ethereum a grimpé en flèche cette année, alimenté par le boom du DeFi, qui sont des plateformes qui facilitent les prêts en cryptomonnaies en dehors des banques traditionnelles. De nombreuses applications DeFi sont intégrées à la blockchain d'Ethereum. en savoir plusL'ethereum, la deuxième plus grande pièce en termes de capitalisation boursière, a atteint un sommet historique de 4 200 $ et était dernièrement en hausse d'environ 5,2 % à 4[nbsp][/nbsp133,40 $.a déclaré Paolo Ardoino, directeur de la technologie de la bourse de cryptomonnaies Bitfinex.Un changement technique à venir de son logiciel considéré comme réduisant son offre a également donné un coup de pouce, tandis que de nouveaux investisseurs institutionnels dans le secteur de la crypto se sont montrés enthousiastes au milieu d'un trimestre tiède jusqu'à présent pour le bitcoin., a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone.Mais certains analystes ont déclaré que l'augmentation de la valorisation de l'ethereum n'était pas étayée par des données sur l'ampleur de son utilisation., ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans un rapport aux clients daté du 7 mai.Des facteurs tels que le nombre d'adresses numériques actives dans son réseau seraient plus cohérents avec un prix d'environ 1 000 dollars, a déclaré la banque américaine.Le bitcoin , la plus grande cryptomonnaie, a atteint un sommet de trois semaines au-dessus de 59 600 dollars lundi. Mais il était dernièrement en baisse de 2,9 % à 56 632 $.Le fournisseur de données blockchain Glassnode, dans un rapport de recherche lundi, a déclaré qu'il y a des indications qu'une partie du capital bitcoin se tourne vers l'ethereum et le dogecoin.Le dogecoin, une récente surperformance, a cependant fortement chuté et était dernièrement en baisse de 10 % à 48,2 cents, selon CoinGecko.com. La monnaie a souffert du fait que le chef de Tesla Inc (TSLA.O), Elon Musk, l'a qualifiée d'"arnaque".Des cryptomonnaies plus petites, comme le dogecoin, connues sous le nom de "altcoins", ont été demandées ces dernières semaines, poussant la part du bitcoin dans le marché global des devises numériques de 2,5 billions de dollars à son plus bas niveau depuis environ deux ans.Dogecoin, qui a commencé comme une blague sur les réseaux sociaux en 2013, a augmenté de plus de 700 % au cours du mois dernier. Samedi, il a atteint un niveau record de 73,15 cents, selon le site de suivi des données cryptographiques CoinGecko.com.SpaceX, la société de fusées commerciales de Musk, a déclaré qu'elle accepterait la cryptomonnaie inspirée des mèmes, le dogecoin, comme paiement.Qu'en pensez-vous ?