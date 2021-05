, a déclaré Mark Raskino, vice-président de recherche distingué chez Gartner.L'enquête annuelle Gartner 2021 sur les PDG a été menée entre juillet 2020 et décembre 2020 auprès de 465 PDG et autres cadres supérieurs d'entreprise en activité en Amérique du Nord, en EMEA et en APAC, dans différents secteurs, revenus et tailles d'entreprise.Les changements liés à la technologie constituent la deuxième priorité des PDG. Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les cinq principaux professionnels stratégiques de leur organisation pour les deux prochaines années, les personnes interrogées ont répondu dans leurs propres mots. Les réponses des PDG incluent de plus en plus le simple mot "numérique", cité par un PDG sur cinq dans l'enquête de cette année (voir figure 1). Les compétences numériques étaient également la seule catégorie dans laquelle les PDG avaient l'intention d'augmenter leurs investissements en 2021.Source: Gartner (May 2021)En ce qui concerne les technologies spécifiques, les PDG considèrent l'intelligence artificielle (IA) comme la technologie ayant le plus d'impact sur l'industrie. Plus de 30 % des répondants ont déclaré que l'informatique quantique sera très pertinente pour leurs plans d'affaires à long terme, mais ils ne savent pas encore très bien comment.La blockchain, la 5G, l'IA et l'informatique quantique sont au premier plan d'une course économique émergente entre les États-Unis et la Chine, un tiers des PDG estimant que l'évolution des différends commerciaux entre les deux nations au sujet de ces technologies constitue une préoccupation importante pour leurs entreprises.Dans le cadre de la troisième priorité stratégique des PDG, à savoir les "actions de l'entreprise", les fusions et acquisitions sont l'élément le plus mentionné, avec une augmentation de 75 % par rapport à l'année précédente. Cela montre que les PDG et les cadres supérieurs qui cherchent à tirer profit d'un ralentissement cyclique recherchent une croissance inorganique structurelle.On constate une réduction significative des mentions du "chiffre d'affaires" dans la catégorie des priorités de croissance et une augmentation significative des mentions des "nouveaux marchés" dans les différents secteurs et tailles d'entreprises, ce qui suggère que les PDG ont du mal à obtenir une simple augmentation du chiffre d'affaires en utilisant les stratégies qui leur ont bien servi dans le passé., a déclaré M. Raskino.Plus de 80 % des chefs d'entreprise s'attendent à ce que la pandémie entraîne des changements durables dans les comportements sociétaux, comme le passage permanent au travail hybride. Des changements dans le comportement des clients sont également attendus : La plus grande préoccupation des PDG est que la demande des clients sera limitée, en particulier dans des secteurs tels que les voyages, et que les consommateurs et les directeurs financiers (CFO) limiteront les dépenses correspondantes., a déclaré Kristin Moyer, vice-présidente de la recherche chez Gartner.Alors que les questions clés de durabilité et de justice sociale sont au premier plan de la conscience publique dans de nombreux pays, 39 % des PDG ont déclaré qu'adopter une position active en matière de justice sociale est bon pour les affaires et que leurs employés sont pour la plupart d'accord. Il reste donc 61 % qui hésitent sur ces sujets - la majorité d'entre eux n'ont pas encore confiance et ne sont pas à l'aise pour diriger l'entreprise dans ce domaine de changement. En outre, près de la moitié des PDG (45 %) ont déclaré que l'atténuation du changement climatique avait un impact significatif sur leurs activités.Source : GartnerQue pensez-vous de ce rapport de Gartner ?Quelles sont les priorités technologiques au sein de votre organisation afin d'assurer une croissance rapide ?