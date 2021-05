Mode Sombre



Si vous finalisez votre travail ou vos devoirs en pleine nuit, cette fonctionnalité est conçue exclusivement pour vous : le Mode Sombre rend plus confortable l’édition des documents dans des conditions de très faible luminosité.







De plus, vous pouvez basculer entre le Mode Claire moderne et classique.





Si votre système d’exploitation ou les paramètres du navigateur le permettent, ajustez l’interface des éditeurs à la taille de votre écran HDMI en sélectionnant l’échelle de 150 %.





Le traitement de texte a acquis l’habilité de facilement modifier le niveau d'un élément d’une liste hiérarchique numérotée ou à puces.





Au lieu de taper à nouveau la ligne, vous pouvez rapidement et facilement inverser la casse en passant le texte saisi en majuscules ou minuscules.



Sélectionnez le texte dans le document, cliquez sur l’icône « Changer la casse » dans l’onglet « Accueil » et appliquez une option souhaitée : majuscule en début de phrase, tous les mots en caractères majuscules ou minuscules, initiales en majuscules, alternance avec les caractères.



astuces pour créer ses propres macros :









vérificateur d’orthographe fonctionnant dans le navigateur web ;

ajout des fichiers aux Favoris pour un accès rapide ;

possibilité d’attribuer les noms aux utilisateurs invités.

Outre le côté fonctionnel, la version 6.3 renforce la version précédente des éditeurs en ligne (décrite dans cet article ) par les optimisations au niveau du confort d’usage.Suite à la protection des fichiers locaux annoncée dans la version précédente des applications de bureau, la suite en ligne permet dorénavant, elle aussi, de verrouiller les fichiers en ligne pour que personne ne puisse y accéder sans saisir un mot de passe.L’ajout du mot de passe s’effectue via la section « Protection » de l’onglet « Fichier » dans l’interface du document.Si vous chargez un fichier protégé qui a été créé à l’aide des applications de bureau, il demeurera protégé. Pour l’ouvrir dans le navigateur, il vous faudra saisir un mot de passe.L’éventail des outils collaboratifs s’enrichit d’une possibilité d’activer le Suivi des modifications pour tous les utilisateurs ayant un accès complet au fichier ou le désactiver pour tout le monde, hormis l’auteur du document.Le statut sélectionné reste actif même après la fermeture du fichier. Si vous activez le Suivi des modifications, la prochaine fois que vous allez ouvrir le document, l’outil sera activé.Créez des graphiques de nouveaux types pour présenter clairement les tendances au fil du temps ou comparer les valeurs numériques dans deux séries.En outre, il devient possible de créer le combo de plusieurs graphiques et diagrammes avec ONLYOFFICE Docs., il est possible d’ouvrir et sauvegarder les fichiers XML aux formats de livres électroniques FB2, EPUB ou HTML.s’est enrichi de la fonction XLOOKUP pour rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne et de l’outil pour grouper ou dégrouper les dates et les nombres dans les tableaux croisés dynamiques.supporte les effets d’animation créés avec d’autres suites bureautiques.La version 6.3 est disponible pour les installations autohébergées de ONLYOFFICE Docs. Il existe plusieurs options d’installation de la suite ONLYOFFICE Docs : la version communautaire est disponible au téléchargement depuis les téléchargements des versions gratuites et libres sur le site officiel ou peut-être installée via Docker (option recommandée) La version cloud et le client de bureau ONLYOFFICE seront mis à niveau prochainement.Pour plus d'informations : Site officiel ONLYOFFICE