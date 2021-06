Les trois piliers technologiques qui constituent le marché de l'IDS sont : les logiciels de calcul définis par logiciel (53 % de la valeur du marché), les logiciels de contrôleur de stockage définis par logiciel (36 % de la valeur du marché) et les logiciels de mise en réseau définis par logiciel (11 % de la valeur du marché)., a déclaré Eric Sheppard, vice-président de recherche au sein du groupe Plateformes et technologies d'infrastructure d'IDC.fait référence à des ressources de calcul, de mémoire, de stockage et de mise en réseau logiquement mises en commun et gérées par des logiciels avec une intervention humaine minimale. Les systèmes SDI sont indépendants du matériel sous-jacent, à condition que ce dernier réponde à certaines spécifications techniques. Le matériel sous-jacent des systèmes SDI est constitué de produits commerciaux standard (COTS) qui ont reçu des certifications de niveau entreprise. Bien qu'une solution SDI complète comprenne du logiciel et du matériel, cette évaluation du marché SDI d'IDC se concentre uniquement sur la valeur du logiciel. Le marché des logiciels SDI peut être segmenté en trois principaux sous-marchés : software-defined compute, software-defined networking et software-defined storage. Des définitions abrégées de chacun de ces sous-marchés suivent.virtualise des groupes de nœuds de calcul physiques en une seule ressource de calcul logique. Cette abstraction des ressources physiques permet d'effectuer des calculs sur tout matériel COTS faisant partie du pool logique de ressources. SDC est mis en œuvre à différentes couches de la pile logicielle et peut être utilisé dans des clouds publics/privés et des environnements virtualisés. Les logiciels SDC - qui comprennent à la fois des logiciels open source et des logiciels commerciaux - sont souvent regroupés avec d'autres logiciels d'infrastructure, des logiciels de gestion et des plateformes d'application. Les logiciels SDC peuvent être classés en trois grandes catégories : les logiciels de machines virtuelles (c'est-à-dire les logiciels hyperviseurs), les logiciels d'infrastructure de conteneurs et les logiciels de systèmes de cloud.représente une pile logicielle de stockage complète qui fournit un ensemble de services de stockage en conjonction avec du matériel COTS pour créer un système de stockage complet. Pour qu'une solution soit incluse dans le marché fonctionnel des logiciels contrôleurs de stockage définis par logiciel, elle doit être extensible et autonome et permettre l'accès aux données via des interfaces connues et/ou publiées (API ou interfaces standard de fichiers, de blocs ou d'objets).La solution est un système autonome ou un système indépendant. En d'autres termes, elle fournit tous les services essentiels de stockage vers le nord et gère toutes les fonctions de persistance des données vers le sud sans nécessiter de matériel ou de logiciel supplémentaire. Les solutions SDS doivent offrir une suite complète d'interfaces d'accès aux données, de services de stockage et de gestion des données. Les solutions de stockage définies par logiciel peuvent être fournies sous plusieurs formes, telles que des appareils, des logiciels et des offres par abonnement. Les solutions de stockage définies par logiciel comprennent des systèmes de stockage discrets (c'est-à-dire un stockage externe) conçus pour fournir uniquement des services spécifiques au stockage ou des solutions convergentes qui combinent tous les services de calcul et de stockage en une solution unique et évolutive (c'est-à-dire une infrastructure hyperconvergente).se compose de superpositions de virtualisation de réseau et de contrôleurs SDN utilisés dans les réseaux des centres de données. Les superpositions et les contrôleurs apportent d'autres architectures SDN au réseau, en prenant en charge plusieurs protocoles et interfaces/API sud/nord. Les superpositions de virtualisation de réseau sont des réseaux logiques et virtuels qui s'exécutent sur (au-dessus de) l'infrastructure de réseau physique. Le logiciel contrôleur SDN s'exécute également au-dessus de l'infrastructure du réseau physique (il se situe entre les applications et le réseau), fournissant un contrôle centralisé du réseau sur le plan logique et un moyen de mettre en œuvre la politique d'application sur le réseau. Il peut également faciliter la gestion automatisée du réseau et la visibilité à l'échelle du réseau.Source : IDCQue pensez-vous de ce type de logiciel ?