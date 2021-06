Satya Nadella

La société a déclaré que M. Thompson, qui a succédé en 2014 à Bill Gates, cofondateur du géant des logiciels, en tant que président du conseil d'administration, sera le principal administrateur indépendant.Ce changement au sommet de la hiérarchie intervient un peu plus d'un an après le départ de Bill Gates du conseil d'administration, qui a déclaré vouloir se concentrer sur les activités philanthropiques de la Fondation Bill et Melinda Gates, l'une des plus grandes organisations caritatives du monde.Le mois dernier, la société avait déclaré qu'elle avait mené une enquête sur la relation de Gates avec un employé il y a près de 20 ans, après avoir appris en 2019 qu'il avait tenté d'entamer une relation amoureuse avec cette personne.Microsoft avait refusé de commenter si son conseil d'administration avait décidé que Gates devait partir.La société a également déclaré un dividende trimestriel de 56 cents par action payable le 9 septembre.Source : MicrosoftQue pensez-vous de cette nomination de Satya Nadella au poste de Président chez Microsoft ?