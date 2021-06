Un temps de développement optimisé : plus de 15 jours de travail gagnés par an

Un marché en croissance porté par la hausse du nombre de développeurs et d’API



Meta-API a été lancée en 2019 par cinq co-fondateurs : Mathieu Rasse, CEO, et Marcel Tessier, COO – tous deux diplômés de SUPINFO et ex-managers R&D chez Dubbing Brothers, leader du doublage –Salim Moulmaaz, CSO (Chief Strategy Officer), Kevin Herembourg, lead developer et expert Android en charge de la qualité de l’ingénierie, ainsi que Jean-Marc Munerelle, lead of content & design, spécialisé en UX design et artiste contemporain par ailleurs.Meta-API propose de faire gagner du temps aux développeurs – 15 jours de travail par an, voire davantage pour des projets importants – en facilitant et en automatisant l’intégration des API.Une API –– est un ensemble de fonctions et de procédures qui permettent la création d'applications accédant aux données et fonctionnalités d'autres applications, services ou systèmes d'exploitation. On estime qu’il existe environ 25 000 API publiques et plus d’un million d’API privées au sein des entreprises. Très utiles aux développeurs, les API représentent toutefois une charge de travail non négligeable avec une valeur ajoutée limitée., explique Mathieu Rasse.Meta-API vise précisément à servir les développeurs en leur permettant de se concentrer sur leur production. Tandis que les développeurs font souvent face à un manque de documentation, de temps et de connaissances sur les spécifications de chaque API, la société y répond à travers sa plateforme qui génère automatiquement de la documentation et automatise le déploiement et le monitoring des serveurs ainsi que les étapes complexes comme l’authentification. Le temps d’intégration des API est ainsi divisé par sept., souligne Marcel Tessier.Au-delà des développeurs, c’est bien aux responsables clés des entreprises que Meta-API s’adresse. Alors que l’API s’impose au cœur des opérations, Meta-API collabore avec l’ensemble des équipes de développement, les responsables commerciaux et marketing ainsi que le CEO dans le cadre de la mise en œuvre de sa solution. D’autant que ces responsables non spécialisés sont conscients de la valeur qu’une telle plateforme d’intégration des API apporte dans les opérations de l'entreprise, mais qu’ils ont besoin d’être rassurés. C’est pourquoi Meta-API n'a pas accès aux données de ses clients sur la plateforme et garantit la sécurité de leurs données – un atout qu’elle appelle Privacy by design.Fonctionnant sur un modèle freemium, la société permet aux développeurs de tester la plateforme gratuitement. Le service devient payant lorsque les utilisateurs souhaitent aller plus loin. Meta-API dispose notamment d’un partenariat avec Vinci, qui a recours à la plateforme pour ses télépéages. Celle-ci intéresse également les assureurs, séduits par le croisement de nombreuses données permis par les API.La levée de fonds de Meta-API s’inscrit dans un contexte particulièrement porteur pour la start-up, alors que les API sont devenues très populaires ces dernières années. Les grandes entreprises de la tech et de l’information ainsi que la plupart des services utilisés sur le web rendent en effet leurs données accessibles via API. La stratégie « API first », qui assure une intégration simplifiée aux autres systèmes et applications, s’est révélée payante pour des entreprises telles que Plaid, rachetée plus de 5 milliards de dollars par Visa. Les développeurs, qui constituent le public cible de la société, sont par ailleurs de plus en plus nombreux – leur nombre devrait presque doubler pour atteindre les 45 millions dans le monde en 2030 – ils sont aujourd’hui plus de 200 000 en France. Dès 2023, le marché de la gestion des API devrait ainsi dépasser les 5 milliards de dollars.Meta-API souhaite mettre à profit cette levée de fonds pour tripler ses effectifs d’ici 2023, accélérer son développement commercial à l’international et poursuivre l’amélioration technique de sa solution, avec pour objectif d’automatiser la découverte et l’exploration d’API, mais aussi assurer une maintenance prédictive. Cette dernière fonctionnalité vise à prémunir les clients du risque de modifications dans le code de leurs partenaires., explique Salim Moulmaaz.Augustin Sayer, Directeur d’investissement chez Newfund déclare :Source : Meta-API Connaissez-vous la plateforme de Meta-API ?Qu'en pensez-vous ?